Der Männergesangverein Frohsinn Biberach lädt am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr, in das Martin-Luther-Gemeindehaus Biberach zum Herbstkonzert ein. Mit eingeladen ist der Gesangverein Concordia Äpfingen. Ein bunter Strauß an unterhaltsamen Melodien und lustigen Liedern wird dem Publikum angeboten. Der Vorverkauf läuft im Feinkostgeschäft „Vom Fass“ am Marktplatz in Biberach.