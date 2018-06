Mettenberger Hallenpläne nehmen Gestalt an

Offiziell steht noch die Entscheidung des Gemeinderats am 3. Februar an, die ist jedoch reine Formsache. Denn sowohl der Mettenberger Ortschaftsrat, eine Fachjury als auch der Bauausschuss favorisieren den Entwurf des Ravensburger Architekturbüro Josef Prinz für den Bau der neuen Mehrzweckhalle in Mettenberg. Die Stadt will die Planung nun schnell voranbringen, damit in den Sommerferien die alte Halle abgerissen und mit dem Bau der neuen an selber Stelle begonnen werden kann.

Intensiv hatten sich die Mettenberger Vereine und der Ortschaftsrat im vergangenen Jahr mit den Anforderungen an eine neue Halle befasst. Eigentlich hätte zum Jahresende bereits über die Planung entscheiden werden sollen. Die eingereichten Entwürfe erfüllten die Erwartungen aber noch nicht. Zwei davon wurden von den zuständigen Architekten nochmals überarbeitet, unter anderem der nun gekürte Siegerentwurf des Büros Prinz. Er erfüllt zwar nicht alle Wünsche, die vor allem von Sportvereinsseite geäußert wurden, ist aber dennoch eine gute Lösung, sagte Hochbauamtsleiter Siegfried Kopf. So hätte sich ein größeres Spielfeld nur umsetzen lassen, wenn man dafür andere Funktionsräume verkleinert hätte. Dies ist aber nicht gewollt, im Gegenteil: „Wenn ein Teil des Stuhllagers noch unter der Bühne Platz findet, können wir die Umkleidekabinen noch etwas vergrößern“, sagte Kopf. Deshalb werde der Plan jetzt nochmals verfeinert.

Das Foyer beeindruckt

Besonders gelungen ist nach Meinung von Jury, Ortschaftsrat und Bauausschuss der repräsentative Eingangsbereich mit dem großzügigen Foyer. Dieses eignet sich sowohl für kleinere Veranstaltungen, als auch für die Nutzung als Schulmensa im Ganztagesbetrieb. Die Küche lässt sich aufteilen in zwei Bereiche: einen für die Hallenbewirtung, einen für das Foyer. Im Obergeschoss sind Technikräume und auch eine Zuschauergalerie untergebracht, mit der sich das Geschehen in der Halle verfolgen lässt, beispielsweise bei Sportveranstaltungen.

Die Halle soll ein asymmetrisches Satteldach erhalten, das sich harmonisch in die innerörtliche Bebauung einfügt. Das Dach selbst solle aus Edelstahl gefertigt sein, wie bei der jetzigen Halle auch, so Kopf. Was die Kosten angeht, so rechnet er damit, dass der Entwurf im kalkulierten Rahmen liegt, sagt Kopf. Dieser wurde bislang mit etwa drei Millionen Euro angegeben.

Der Bauausschuss folge der Empfehlung der Jury, sagte Stadtrat Friedrich Kolesch (CDU). Es zeige sich, dass die Überarbeitung dem Entwurf gut getan habe. Die SPD schloss sich dem an. „Mettenberg soll so schnell wie möglich die neue Halle bekommen“, meinte Gabriele Kübler. Mit diesem Entwurf sei ein guter Weg gefunden worden, sagt Ulrich Heinkele (Freie Wähler). „Beispielhaft“ und „zufriedenstellend gelöst“ sei der Hallenneubau, urteilte Josef Weber (Grüne), Stadtrat aus Mettenberg.

„Großer Tag für Mettenberg“

„Das ist für Mettenberg ein großer Tag“, bedankte sich Ortsvorsteher Lothar Krause für die Unterstützung des Bauausschusses. Der ganze Ort freue sich unwahrscheinlich über diese Entscheidung. „Nicht alle Belange des Sports konnten erfüllt werden, aber wir müssen bedenken, dass es ja auch eine Mehrzweckhalle sein soll“, meinte Krause.

Er wünsche sich nu eine zügige Entscheidung des Gemeinderats, damit die Arbeiten zum Neubau beginnen können. „Die Zeit läuft jetzt.“