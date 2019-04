Mettenberg prüft Tabellenführer Warthausen/Birkenhard

Das Spitzentrio der Fußball-Kreisliga A II steht am kommenden Spieltag vor machbaren Aufgaben. Tabellenführer Warthausen/Birkenhard reist zum Derby nach Mettenberg. Burgrieden hat Heimrecht gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim. Der SV Alberweiler hat ebenfalls ein Derby auf dem Sportgelände in Schemmerberg zu bestreiten. Schemmerhofen tritt in Schönebürg an. Anstoß in Mietingen ist am Samstag, 6. April, um 14.15 Uhr, in Mettenberg geht es um 15.30 Uhr los. Alle anderen Partien werden am Sonntag, 7. April, 15 Uhr angepfiffen.

Die SG Mettenberg bekommt Besuch vom Tabellenführer SGM Warthausen/Birkenhard. Mettenberg kämpfte beim SV Schemmerhofen wacker, die Punkte waren am Ende aber wieder weg. Das läuft bei der SGM schon besser. Selbst wenn es mal nicht so nach Plan läuft, die Punkte werden meist trotzdem eingestrichen. Dann gibt es halt mal einen 1:0-Sieg, wie zuletzt gegen die SF Bronnen. Durchaus möglich, dass es in diesem Derby wieder so ähnlich läuft. Der SV Burgrieden hat nochmals Heimrecht, diesmal gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim. Vom Tabellenstand her ist die Favoritenrolle klar verteilt. Schon früher machte es aber der SV Laupertshausen den „Grün-Weißen“ immer schon recht schwer.

Nicht einfach wird es die SGM Altheim/Schemmerberg auf dem Schemmerberger Sportgelände dem SV Alberweiler machen. Allerdings ist die SGM nicht gut aus der Winterpause gekommen, in zwei Spielen gab es zwei Niederlagen. Besonders mit dem 1:3 in Äpfingen konnte nicht gerechnet werden. Der Gast aus Alberweiler braucht drei Punkte, um im Titelrennen weiterhin dabei zu sein.

Zwei Tabellennachbarn treffen im Spiel SC Schönebürg gegen den SV Schemmerhofen aufeinander. Der Gast aus Schemmerhofen kam besser aus der Winterpause als der SC Schönebürg. Der SVS gewann zwei Spiele in Folge. Schönebürg holte bisher noch keinen Punkt. Die Vorzeichen sprechen eher für Schemmerhofen.

Der FC Wacker Biberach empfängt den TSV Wain. Der FC Wacker verlor in Alberweiler und deshalb sollte er sein anstehendes Heimspiel gewinnen. Der TSV Wain gewann überraschend sein Heimspiel gegen den SC Schönebürg mit 2:0 und wird in Biberach keine schlechte Figur abgeben wollen. Ein Spiel, das auf Augenhöhe stattfinden könnte.

Der SV Äpfingen reist zum SV Mietingen II. Die drei Punkte gegen Altheim/Schemmerberg beförderten den SVÄ ins Tabellenmittelfeld auf Platz acht und auch in Mietingen könnte es mit dem Punkten nochmals klappen. Mietingen II kämpft um den Klassenerhalt und hat im Spiel nach vorn so seine Probleme.

Eine knappe 0:1-Niederlage fingen sich die SF Bronnen zuletzt gegen den Tabellenführer ein. Am kommenden Sonntag treten die Sportfreunde beim Tabellenletzten SV Sulmetingen II an. Sulmetingen II spielte in Laupertshausen 0:0. Für den Tabellenletzten war dies zu wenig, um einen Schritt nach vorn machen zu können. Für die Gastgeber zählt nur ein Heimsieg, wobei die SF Bronnen die Favoritenrolle haben.