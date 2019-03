Mettenberg liegt auf Meisterschaftskurs

Die SG Mettenberg I liegt auf Meisterschaftskurs in der Tischtennis-Bezirksliga Donau. In den beiden vergangenen Spielen siegte die SGM klar mit 9:2 und 9:0 in der heimischen Halle, welche neu gebaut und im Jahr 2017 eröffnet wurde, gegen direkte Konkurrenten.

Das Team mit Steffen Baier, Dominik Quintus, Martin Steiner, Alexander Schuster, Andreas Heigenhauser und Matthias Kiebler holte somit alle möglichen Heimpunkte. Nach dem Derby in Ringschnait am kommenden Wochenende stehen die SGM-Spieler nach aktueller Lage vor dem Endspiel gegen den TSV Laupheim am 13. April in Laupheim, welcher aktuell mit einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Rang liegt. Der Bezirksliga-Meister steigt direkt in die Landesklasse auf.