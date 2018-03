Messerstecher sitzt jetzt in Haft

Ein 26-jähriger Afghane, der dringend verdächtig ist, Ende Februar in einer Biberacher Asylbewerberunterkunft auf einen 38-jährigen Gambier eingestochen zu haben, sitzt jetzt in Haft. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Wie die SZ berichtete, stritten sich Ende Februar mehrere Männer in einer Asylbewerberunterkunft. Ein 38-Jähriger erlitt dabei eine Stichverletzung. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei hat umfangreichen Ermittlungen geführt und die Tat aufgeklärt: Der 26-jährige Afghane ist dringend verdächtig, mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen zu haben. Vorausgegangen war ein Streit zwischen ihm und einem Gambier. Der Tatverdächtige griff in dessen Hosentasche und wollte den Geldbeutel stehlen.

In der Folge entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen Afrikanern und einer Gruppe afghanischer Männer; unter ihnen war derjenige, der den Geldbeutel stehlen wollte. Dabei stach der 26-jährige Afghane auf den 38-jährigen Gambier ein und ließ sein Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen zurück. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am Freitag vorläufig fest. Noch am selben Tag wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl. Der 26-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Die Tatwaffe hat die Polizei noch nicht sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

