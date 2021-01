Messe „meinZuhause!“ auf September verschoben

Die neue die Bau- und Immobilienmesse „meinZuhause! Biberach“, die am 27./28. Februar erstmals in dieser Form in der Stadthalle stattfinden sollte, ist pandemiebedingt auf den 11./12. September verschoben, wie der Veranstalter, die Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG aus Kempten, in einer Pressemitteilung bekanntgibt.

„Wir sind sehr froh, gemeinsam mit der Stadthalle einen geeigneten Ersatztermin gefunden zu haben“, berichtet Fabian Blösch, der Projektmanager der Messe. „Durch die Verschiebung schaffen wir somit mehr Planungssicherheit für alle Beteiligten“, so Blösch weiter. Dennoch zeigt sich der Veranstalter positiv, hat das Unternehmen doch im vergangenen Herbst zehn Bau- und Immobilienmessen erfolgreich mit einem Schutz- und Hygienekonzept durchgeführt.

Neu am Messekonzept ist auch, dass die vormals städtisch organisierte Immomesse Biberach künftig in die „meinZuhause!“-Messe integriert wird. Somit finden sich alle Experten an einem Termin unter einem Dach ein. Name und Logo der Immomesse werden jedoch weiterhin auf Plakaten und Flyern transportiert. Außerdem wird die Stadt weiterhin die aktuellen Baugrundstücke vorstellen und das Baudezernat um Baubürgermeister Christian Kuhlmann beim Vortragsprogramm beteiligt sein.