Messe „Bauplus“ kehrt nach Biberach zurück

Erst eine Woche ist es her, dass die Bau- und Immobilienmesse „meinZuhause“ in der Biberacher Stadthalle zu Ende ging, da kündigt sich bereits die nächste Messe dieser Art an. Interessant dabei ist der Ausrichter. die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG).

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Bau- und Immobilienmesse „meinZuhause“ durch die Firma Mattfeldt & Sänger (Kempten) in Biberach ausgerichtet wurde, ist nun die Messe „Bauplus“ wieder zurück, die es hier bereits von 2012 bis 2020 jährlich stattfand.

Die „Bauplus“ Biberach ist 2023 wieder in den Händen des früheren, langjährigen Veranstalterteams: Die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) hat von der Stadtverwaltung den Zuschlag dafür bekommen. Der geplante Termin ist auch wieder wie früher: ein Wochenende im Februar, am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Februar. So teilt es die RVG in einer Presseinformation mit.

Messe 2012 ins Leben gerufen

Fast 90 Aussteller hatte das Ravensburger Team in den Jahren 2019 und 2020 zusammengetrommelt. „Mit diesem Ziel starten wir auch diesmal“, so Stephan Drescher, der Geschäftsführer der RVG. „Wir sind richtig happy, dass wir in Biberach jetzt wieder zum Zug kommen. Wir hatten hier ja über Jahre ein gutes Netzwerk aufgebaut. Es war immer eine enge und sehr gute Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft und der Energieagentur. Daran knüpfen wir jetzt sehr gern wieder an.“

Stephan Drescher und sein Team hatten die „Bauplus“ 2012 ins Leben gerufen. Der Ravensburger Veranstalter hatte seinerzeit ein Messe-Konzept individuell für Biberach erdacht. Regionales wurde dabei großgeschrieben. In den neun Messejahren zwischen 2012 und 2020 waren die Ausstellerzahlen stetig gewachsen – von anfangs 60 auf später über 80 – mehr passen nicht in die Stadthalle. Die Zahl der Besucher stieg ebenfalls von anfangs rund 2000 auf später etwa 3500.

Neue Gesellschaft gegründet

2020 kam Corona, nur wenige Tage nach der „Bauplus“. Kurz darauf folgte ein organisatorischer Einschnitt: Die Stadt Ravensburg liquidierte während der ersten Pandemie-Monate ihre damalige Tochtergesellschaft, unter deren Dach die Messe bis dahin organisiert worden war. Der langjährige Prokurist und Messechef Drescher gründete daraufhin die RVG, übernahm die früheren Kollegen und erwarb die Rechte für die Messen, die sein Team über Jahre aufgebaut und etabliert hatte.

Dazu gehören auch die Oberschwabenschau in Ravensburg sowie einige weitere regionale Messen. Die Gründung der neuen RVG war im Juli 2020, so dass Dreschers Unternehmen von der ersten Stunde an wegen der Pandemie ausgesprochen schwierige Rahmenbedingungen hatte. Mit neuen Projekten und kreativen Konzepten wurden Durststrecken überwunden. Nun soll der Messebetrieb wieder Fahrt aufnehmen.

Eine Baumesse pro Jahr

„Wir freuen uns sehr auf Biberach und die vielen bekannten Gesichter“, sagt Stephan Drescher. „Und darauf, den Ausstellerinnen und Ausstellern ebenso wie den Besucherinnen und Besuchern eine spannende Baumesse anbieten zu können – mit allen aktuellen Themen, einem reichhaltigen Vortragsprogramm und vielen konkreten Anknüpfungspunkten rund ums Bauen.“

Die Stadtverwaltung Biberach bestätigte auf Anfrage knapp, dass der Zuschlag an die RVG und ihre Messe „Bauplus“ im Februar 2023 erteilt worden sei. Zu Beginn dieses Jahres hatte der Gemeinderat einen neuen Kriterienkatalog für die Vergabe von Veranstaltungen in den städtischen Hallen beschlossen. Darin ist explizit eine Baumesse pro Jahr festgelegt. Wer dabei als Veranstalter zum Zug kommt, entscheidet die Stadt nach Vorlage eines Gesamtkonzepts für die betreffende Messe. „Die Bewerbung der RVG hat diese Kriterien erfüllt, deshalb gab es den Zuschlag“, so die Sprecherin der Stadt. Eine weitere Baumesse eines anderen Veranstalters werde es 2023 nicht geben.