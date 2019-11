Mesale Tolu liest in der Stadtbücherei

Mesale Tolu ist am Mittwoch, 4. Dezember, um 20 Uhr mit ihrem Buch „Mein Sohn bleibt bei mir!“ zu Gast in der Stadtbücherei Biberach (Viehmarktstraße 8). Im Gespräch mit SZ-Redaktionsleiter Gerd Mägerle berichtet sie von ihrer Zeit als politische Gefangene in der Türkei.

Als angebliche Terrorunterstützerin saß die Journalistin und Übersetzerin mit ihrem kleinen Sohn in Haft; danach wurde ihr die Ausreise aus der Türkei verweigert. Jetzt, wieder in Deutschland, berichtet sie über diese Zeit: über die Brutalität von Polizei und Justiz, das Alltagsleben in der politischen Gefangenschaft zwischen Hoffnung und Verzweiflung, ihren Kampf um Freiheit für ihre Familie und ihren Einsatz für die Pressefreiheit. „Mein Sohn bleibt bei mir“ ist ein sehr persönliches Buch, das zugleich deutlich macht, wie das Regime in Ankara mit seinen Kritikern umgeht. Mesale Tolu ist seit Juni Volontärin bei der „Schwäbischen Zeitung“ und derzeit in der Lokalredaktion Biberach tätig.

Die Stadtbuchhandlung ist mit einem Büchertisch vertreten.