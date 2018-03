MES unterstützt die Dr.-Eder-Molle-Stiftung

Die Matthias-Erzberger-Schule unterstützt erneut die Arbeit der Dr.-Eder-Molle-Stiftung. Dr. Reginamaria Eder nahm den Spendenbetrag für ihr Hupjefi-Projekt (Halte utile pour jeunes filles) persönlich entgegen.

Vor mehr als 20 Jahren hatte sie dieses Projekt, das frei übersetzt den Namen „Helfender Halt für junge Mädchen“ trägt, in Douala ins Leben gerufen, um bedürftigen Mädchen in Kamerun eine Perspektive zu bieten. Junge Frauen und Mädchen in Not werden aufgefangen, bekommen feste Mahlzeiten und oft finden sie hier auch einen Familienersatz. Zudem erhalten sie eine Schulbildung sowie eine Berufsausbildung, sodass sie jenseits von Armut und Zwangsprostitution ein lebenswertes Leben führen können.

Die Schülermitverantwortung (SMV) der MES sammelt seit Jahren mit der „Sparschweinaktion“ in der Vorweihnachtszeit Spenden. Auf diesem Wege kann sich jeder Schüler an der Spendenaktion beteiligen. Dieses Mal ist Reginamaria Eder persönlich ins Biberacher Kreisberufsschulzentrum (BSZ) gekommen, um über ihre Arbeit vor Ort in Kamerun zu berichten. Etwa 90 interessierte Schüler folgten dem Vortrag, der neben zahlreichen Bildern auch packende Erzählungen über Einzelschicksale enthielt. Ebenso konnten von den Mädchen in Kamerun selbst hergestellte Produkte käuflich erworben werden.

In diesem Jahr plant die SMV zudem eine weitere Benefizveranstaltung für das Hupjefi-Projekt. Unter dem Titel „Rock für Kamerun“ startet am 21. April im Biberacher Abdera ein Konzert, dessen Erlöse dem Projekt zufließen. Auch die Einnahmen des Weihnachtsmarktstands spendet die MES für wohltätige Zwecke. Somit konnte die Schulleiterin, Hildegard Ostermeyer, einen Scheck über 450 Euro an Reginamaria Eder überreichen, die sich für die regelmäßige Unterstützung der Schule bedankte.