MES besucht portugiesische Partnerschule in Lagos

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 16. bis 20. Mai machten sich sechs Schülerinnen und Schüler zusammen mit vier Lehrerinnen und Lehrern der Matthias-Erzberger-Schule auf den Weg nach Lagos an der Algarve. Der Grund der Reise war die Teilnahme an einem internationalen Erasmus-Projekt mit Lernenden und Lehrenden aus Estland, Italien, Portugal und Spanien. Das Thema Solarenergie bot vielfältige Möglichkeiten, sich direkt vor Ort ein Bild zu machen, wie in Portugal Solarstrom gewonnen wird und welche weiteren Einsatzmöglichkeiten die Nutzung der Sonnenenergie bietet. Kuchen aus dem Solarofen ist wirklich etwas Besonderes.

Zum zweiten thematischen Projektschwerpunkt Erdbeben und Bodenerosion konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Steilküste der Algarve ebenfalls eindrucksvolle Einblicke gewinnen. Auf einer Bootsfahrt mit fachkundiger Führung wurden die nötigen Hintergrundinformationen geliefert. Die seismischen Aktivitäten der Region, die 1755 das legendäre Erdbeben von Lissabon auslösten, sind bis heute spür- und sichtbar und die Erasmus-Teilnehmenden waren beim Rundgang durch Lagos sichtlich beeindruckt.

Das Erasmus-Projekt lebt vom interkulturellen Austausch und ist die Basis für europäische Zusammenarbeit und für lebenslange Freundschaften. Alle Schülerinnen und Schüler wurden in portugiesischen Gastfamilien herzlich aufgenommen und der Koordinatorin Maria do Rosario gelang es, allen im Rahmen des Programms die Möglichkeit für Begegnungen und Gespräche zu geben. Ein interkulturelles Mittagessen mit Spezialitäten aus den verschiedenen Ländern, gemeinsames Musizieren und Tanzen verband die gesamte Gruppe, die immerhin aus insgesamt 60 Personen bestand.

Die Koordinatoren der einzelnen Länder vereinbarten die Eckdaten für die nächsten Mobilitäten nach Tallinn und Ibiza und die Umsetzung des gemeinsamen Projektthemas: Nutzung erneuerbarer Energien und die Vermeidung von Naturkatastrophen.

„Der Abschiedsschmerz nach dieser eindrucksvollen Woche ließ die eine oder andere Träne fließen, aber das Versprechen, sich wieder zu sehen, war gegeben und die neu entstandenen europäischen Freundschaften sind das schönste Resultat unserer Erasmusmobilität“, so Petra Wagner, die verantwortliche Lehrerin der Matthias-Erzberger-Schule in ihrem Fazit.