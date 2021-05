Mercedesfahrer findet Unfallflüchtigen

Den Verursacher eines Blechschadens hat ein Mercedesfahrer nachträglich ausfindig gemacht.

Der Besitzer eines an der Sandgrabenstraße geparkten Mercedes entdeckte, wie die Polizei mitteilt, am Donnerstag einen Unfallschaden am Kotflügel seines Fahrzeugs. Gegen 17 Uhr fuhr ein Toyota Kleinlaster vor das Gebäude. Der Besitzer des Mercedes sprach den Fahrer an. Der gab an, tags zuvor dort gewendet zu haben. Bei einer Überprüfung konnten Spuren festgestellt werden, die zum Mercedes passten. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.