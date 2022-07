Mercedes kollidiert frontal mit Skoda

Bei einem Frontalzusammenstoß am Freitagabend sind zwei Menschen verletzt worden, der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro, wie die Polizei mitteilt. Wie es zum Unfall kam, ist unklar.

Am Freitag fuhr laut Polizeibericht gegen 20 Uhr eine 21-jährige Frau mit ihrem Mercedes-Benz auf der L307 von Fischbach in Richtung Ummendorf. Aus bislang unerklärter Ursache kam die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Skoda. Durch den Aufprall wurde der Skoda abgewiesen und kam etwa 40 Meter neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen.

Die 32-Jährige Skodafahrerin sowie die Mercedeslenkerin wurden durch den Unfall verletzt und in umliegende Kliniken zur weiteren Behandlung gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge musste die Strecke zwischen Fischbach und Ummendorf in beiden Richtungen bis 21.45 Uhr gesperrt werden.