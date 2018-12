Zum 70. Jahrestag der Menschenrechts-Erklärung haben das Pestalozzi-Gymnasium und Amnesty International Biberach einen Kunstkalender gestaltet. Diese rwird am Mittwoch, um 18 Uhr in der Mensa vorgestellt. Die Bilder haben Sechst- und Neuntklässler unter Anleitung von Franz Walter Bilder gestaltet. Erhältlich ist der Kalender im örtlichen Buchhandel. Der Erlös geht an Amnesty.