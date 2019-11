Menschen aus aller Welt erzählen

In der Kaffee-Bühne Biberach, Radgasse 12, findet am Samstag, 16. November, von 20 Uhr an ein multikultureller Abend unter dem Motto „Fern der Heimat“ statt. Dabei erzählen Menschen aus aller Welt von ihrer Heimat. Organisiert wird der Abend von der ökumenischen Flüchtlingsarbeit der Caritas und Diakonie gemeinsam mit dem Musiker Claudius Katein.

Biberach ist eine weltoffene Stadt, in der das Zusammenleben verschiedener Kulturen eine lange Tradition hat, schreiben die Veranstalter. Mittlerweile leben in Biberach mehr als 100 Nationen. Der Abend in der Kaffee-Bühne bietet die Möglichkeit, den Dialog zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern. In lockerer Atmosphäre und mit musikalischer Begleitung soll sichtbar gemacht werden, dass kulturelle Vielfalt eine Bereicherung für unsere Stadt ist.