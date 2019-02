Melzer ist in Damüls stark unterwegs

Die U16-Skifahrerin Maike Melzer von der TG Biberach hat bei der Kanzi-Cup-Rennserie ihre konstant sehr gute Form der vergangenen Wochen bestätigt. Sie belegte in den beiden Slalomrennen in Damüls (Österreich) die Plätze eins und zwei.

Neben Melzer waren weitere TG-Sportler in Damüls am Start. In der Klasse U8 erreichte Hanna Marie Osterspey im zweiten Rennen Rang drei. In der gleichen Altersgruppe der Jungen holte sich Stefan Stöferle im ersten Lauf Rang zwei. Mit dem gleichen Ergebnis beendete Theo Felder das zweite Rennen.

Mit einem ausgezeichneten zweiten Rennen ließ Lena Ströbele in der U10 alle Konkurrentinnen hinter sich und belegte Rang eins. In der gleichen Altersklasse sicherte sich Elias Osterspey im zweiten Rennen den dritten. Platz. Zwei sehr gute Läufe zeigte auch Luna Pitsch (U12) als Dritte und Vierte. Heidi Müllers (U14) verbuchte im zweiten Rennen Rang vier. Bei den U12-Jungen fuhr Luis Banert in beiden Läufen auf Rang elf.

In der stark besetzten Klasse U16 setzte Maike Melzer zwei Ausrufezeichen mit Rang eins und zwei. In der gleichen Klasse zeigte Coco-Mieke Stach mit Rang drei im ersten Rennen ebenfalls eine gute Leistung. Frauke Melzer erreichte die Plätze vier und acht, Antonia Wieland die Ränge sechs und neun. In der Klasse U14 fuhr Julian Ströbele im ersten Rennen auf Platz zehn.

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Jugend- und Aktivenklasse, die in Bernau im Schwarzwald ausgetragen wurden, überzeugten Johannes Merg und Niklas Kärcher. Merg belegte in dem starken Fahrerfeld im Riesenslalom Rang 16, im Slalom wurde er Neunter. Kärcher erreichte in beiden Wettbewerben Rang 27.

Maike Melzer war als einzige Schülerläuferin der TG bei den gut besetzten baden-württembergischen Schülermeisterschaften unterwegs. Sie behauptete sich im Riesentorlauf auf Rang 16 und im Slalom auf Rang 22.