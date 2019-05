Meisterschaftskampf bleibt weiter offen

Die SGM Warthausen/Birkenhard und der SV Burgrieden haben in der Fußball-Kreisliga A II ihre Spiele gewonnen und somit die Meisterschaft weiter offen gehalten. Warthausen/Birkenhard hat mit vier Punkten Vorsprung bei noch zwei ausstehenden Spielen weiter die besten Karten. Die SGM Laupertshausen/Maselheim gewann ihr Heimspiel gegen den TSV Wain und reichte damit wieder die rote Laterne an den SV Sulmetingen II weiter, der in Burgrieden verlor.

SGM Laupertshausen/Maselheim – TSV Wain 5:3 (0:2). In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Gäste die Fehler der Platzherren konsequent aus und führten zur Pause überraschend mit 2:0. Zwei schnelle Tore brachten die SGM im zweiten Durchgang zurück ins Spiel und ebneten den Weg für einen letztlich verdienten Heimsieg. Tore: 0:1, 0:2 Markus Hoffart (36., 40.), 1:2 Alexander von Tomkewitsch (46.), 2:2 Patrick Wendling (57.), 3:2 Lars Feldt (70.), 4:2 Daniel Reh (73.), 4:3 Thomas Sojka (80.), 5:3 Philipp Lebetz (85.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Tobias Dolpp (82./TSV). Res.: 2:0.

FC Wacker Biberach – SC Schönebürg 6:3 (2:3). Der FC Wacker dominierte in dieser Begegnung. Allerdings schlichen sich auch in der Wacker-Abwehr immer wieder Unachtsamkeiten ein, die in der Endabrechnung zu drei Gästetoren führten. Tore: 1:0 Daniel Rulani (5.), 1:1, 2:3 Simon Mohr (20., 45. +3), 2:1, 6:3 Benjamin Klamert (29., 90.), 2:2 Tobias Hochdorfer (35./FE), 3:3 Eigentor (50.), 4:3 Robin Neuer (58.), 5:3 Tobias Kaiser (88.). Res.: 6:2.

SGM Altheim/Schemmerberg – SG Mettenberg 1:4 (0:4). Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und führten mit 4:0. Die Partie war somit nach den ersten 45 Minuten entschieden. Im zweiten Durchgang waren die Platzherren etwas besser, aber mehr als der Ehrentreffer sprang nicht mehr heraus. Tore: 0:1 Tobias Guggenmoser (10.), 0:2 Abed Ouggat (29./FE), 0:3 Simon Fischer (35.), 0:4 Simon Beck (44.), 1:4 Niklas Steingart (86.). Res.: 1:1.

SV Burgrieden – SV Sulmetingen II 3:1 (2:0). Die Heimelf begann gut und kam früh zum Führungstreffer. In der Folgezeit ließ aber der Anfangsschwung des SVB nach und die Gäste kamen besser ins Spiel. Wichtig war für die Gastgeber, dass ihnen noch vor der Pause der zweite Treffer gelang. Nach einer Stunde Spielzeit glückte den nun sicher agierenden Platzherren der dritte Treffer und damit war die Partie endgültig gelaufen. Die Gäste konnten auch nach ihrem Anschlusstreffer keine Akzente mehr setzen. Tore: 1:0 Tobias Schaich (7.), 2:0 Haj Ahmad Wael (44.), 3:0 Maximilian Locherer (60./FE), 3:1 Fabio Dehler (67.).

SV Äpfingen – SGM Warthausen/Birkenhard 1:2 (1:1). Die SGM hatte den besseren Start und ging verdient in Führung. Nach dem Ausgleich waren die Gastgeber ebenbürtig und hielten gut dagegen. In der zweiten Halbzeit konnte der Tabellenführer durch ein Hauler-Tor wieder in Führung gehen. Der SVÄ kam bis zum Schlusspfiff zu keinen nennenswerten Tormöglichkeiten mehr. Tore: 0:1 Felix Groer (17.), 1:1 Niklas Bailer (28.), 1:2 Jochen Hauler (67.).