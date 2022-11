Meisterschaftsfavorit ist zu Gast in der Mali-Halle

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach treffen in der heimischen Mali-Halle am Samstag im Derby auf den TV Gerhausen, der zu den Meisterschaftsfavoriten gehört. Anpfiff der Partie ist beim großen Heimspieltag um 19.30 Uhr.

Der Verbandsliga-Absteiger TV Gerhausen ist wenig überraschend stark in die Saison gestartet und steht nach drei Partien noch ungeschlagen auf dem dritten Tabellenplatz (5:1 Punkte). Dabei trat das Team von Trainer Jonathan Glanz gegen genau dieselben drei Gegner an wie die TG. Gegen Vöhringen und Söflingen II konnte gewonnen werden, gegen Bad Saulgau trennte man sich in heimischer Halle unentschieden. 30 Tore pro Spiel sprechen für den starken Angriff der Gerhauser, die laut TG-Spielertrainer Jan Wille auch ein sehr gutes Tempospiel im Repertoire haben.

Die TG-Männer um Coach Harald Michaeler haben sich gut auf die anstehende Aufgabe vorbereitet und sind heiß auf die Partie. Nach dem Sieg beim SC Vöhringen zum Auftakt musste sich Biberach in der Folge zwar zwei Mal geschlagen geben. Beide Male war die TG aber von einem Punktgewinn nicht weit entfernt. Der eingeschlagene Weg stimmt die Biberacher Verantwortlichen zuversichtlich und so will die TG nun auch am Samstag den Gegner so gut wie möglich ärgern und das Spiel in der Mali-Halle für sich nutzen. Vor allem in der Abwehr gilt es gut zu arbeiten, um das variable Angriffsspiel des TVG rund um Torjäger Daniel Bux zu stoppen. Mit viel Mut soll es dann nach vorn gehen, um selbst Druck aufzubauen.

Zuvor spielt unter anderem um 15.30 Uhr die TG Biberach II gegen Uttenweiler.