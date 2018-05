Meisterschaftsführung für Paul Bloy

Mit zwei zweiten Plätzen in Gräfentonna hat sich der Biberacher Motocrosser Paul Bloy die Führung in der deutschen Jugend-Meisterschaft geholt. Dabei hat sich der 15-Jährige den Sprung ganz oben aufs Podest in beiden Läufen selbst verbaut.

Im ersten Rennen stürzte er nach Spitzenposition im Training auf der durch die Bewässerung sehr rutschigen Strecke in Thüringen in Führung liegend. Auf Platz 15 nahm er schließlich das Rennen wieder auf, fand einen guten Rhythmus und konnte sich in den verbleibenden Rennminuten noch auf Platz zwei verbessern. Paul Bloy haderte etwas über seine Unkonzentriertheit: „Der Sturz war unnötig, dennoch freue ich mich riesig über die Punkte.“

Im zweiten Wertungslauf am Folgetag blieb er in Führung liegend einen Moment zu lang auf der Hinterradbremse. Beim folgenden Drift würgte er den Motor ab und musste die Konkurrenz ziehen lassen. Innerhalb einer Runde machte er sage und schreibe zehn Sekunden wett und war sofort wieder im mit Haken und Ösen geführten Kampf um die Spitze. Da der Gesamtführende Cato Nickel einen gebrauchten Tag erwischt hatte, gab die Bloy-Box das Signal für weniger Risiko und damit sichere Punkte.

Paul Bloy sprach im Anschluss von einem guten Renntag: „Klar hätte ich gerne gewonnen, bin aber an meinen eigenen Fehlern gescheitert.“ Die Marschlinie sei jetzt, in Führung liegend ruhiger zu fahren. Immerhin führt er die Gesamtwertung nach vier von sieben Läufen jetzt mit sechs Punkten Vorsprung an.