Meisterhafte Interpretation genialer Tonsetzer

Im Mittelpunkt des Konzerts der Pianistin Aleksandra Mikulska in der Biberacher Stadthalle sind die h-Moll-Sonaten der beiden großen Komponisten der polnischen und ungarischen Romantik des 19. Jahrhunderts gestanden. Aleksandra Mikulska, die Präsidentin der deutschen „Chopin-Gesellschaft“ ist, eröffnete ihr Programm mit der Ballade f-Moll op. 52 von Frédéric Chopin.

Goethe beschrieb die literarische Gattung der Ballade als Vereinigung der drei Grundarten der Poesie, des Epischen, des Lyrischen und des Dramatischen. Diese Elemente stecken auch in Chopins Balladen. Das Werk beginnt im Erzählduktus, Fragen werden hörbar, große Gefühle wachsen empor, schneller Sechsachteltakt fordert Antworten, türmt sich auf zu strömenden Gefühlsfluten.

Die Klaviersonate h-Moll op. 58 ist die dritte und letzte Sonate von Chopin, sehr konzertant und konventionell und enthält viel romantisches Pathos.

Das Allegro maestoso bringt ein stimmungsstarkes lyrisches Thema auf perlenden Klangelementen. Virtuose Läufe konfigurieren das schnelle Scherzo. Kurze Ruhephasen lassen starke Spannungen entstehen. Das Largo gleicht in Stimmung, Melodie und schwebendem Begleitrhythmus einem Nocturne, entschwebt irgendwohin ins Nirgendwo.

Das farbige und schwungvolle Finale presto mit seinen jagenden Läufen fordert vollen Zugriff. Wuchtige Doppeloktaven mit dissonanten Mittelstimmen eröffnen mit großer Gebärde das Rondo. Im Finale mündet alles in einen ungezügelten, rauschhaften Ausbruch. Der Musikwissenschaftler Otto Schumann schrieb über diese Sonate: „Die Gesamtsteigerung ist klug berechnet, in ihrer rauschhaften Art slawisch überschäumend, beinahe zügellos, technisch und gestalterisch nur von wirklichen Meistern des Klaviers zu bewältigen.“ Aleksandra Mikulska ist eine solche pianistische Meisterin.

Und sie unterstrich ihre Meisterschaft mit der h-Moll-Sonate von Franz Liszt. Diese Sonate gilt als eines der bedeutendsten, technisch anspruchsvollsten Klavierwerke der Romantik und als ein Höhepunkt im Œuvre des Komponisten. Aleksandra Mikulska stellte in einer kurzen Erläuterung einen interessanten Zusammenhang her, auf den erstmalig der Pianist Alfred Brendel aufmerksam gemacht hatte: Ihm zufolge geistern durch die hochvirtuose Sonate die Figuren des Goethe'schen „Faust“. Es gibt ein Faust-Thema, ein zartes sehnsuchtsvolles Gretchen-Thema und auch Mephisto treibt mit tänzerischen Elementen sein Unwesen in dieser monumentalen Musikerzählung. Das ganze Werk ist auf diese Weise wie ein Sittengemälde betrachtbar.

Überraschende Uraufführung

Die drei Sätze werden attacca gespielt: In einer Exposition werden die Themen vorgestellt und verarbeitet. Es folgt ein langsamer Mittelteil, und eine Reprise mündet in eine Coda. Gewaltige Ausbrüche und harmonische Härten wie auch sinnlicher Überschwang halten den faszinierten Zuhörer dieses filigranen Ungetüms in Atem. Der Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick nannte die Sinfonie eine „Gebetsdampfmühle.“ Das Werk ist eine gewaltige Sinfonie ohne Orchester.

Das offizielle Programm schloss mit Liszts Ungarischer Rhapsodie Nr. 11, deren tänzerische Vielfarbigkeit die Pianistin auskostete und weit über ungarische Folklore hinaus fast manieristisch zelebrierte.

Und dann gab es noch eine überraschende Uraufführung. Kulturdezernent Jörg Riedlbauer, Musikwissenschaftler und Komponist, arbeitet derzeit an einem Ballett mit dem Titel „Mephisto – Story eines Opportunisten.“ Das Nocturne aus diesem Werk, ein Pas de deux, ist bereits fertig und wurde von Aleksandra Mikulska erstmals öffentlich gespielt. Es ist ein sowohl expressiver als auch sanfter Dreiertakt, der abendliche Stimmung zaubert, stilistisch und figurativ als harmonische moderne Weiterentwicklung des Liszt’schen Werkes verstanden werden kann.

„Ein Blick in den Himmel“ hatte die Künstlerin ihr Konzert genannt, und das war in der Tat von Anfang bis Ende meisterhaft interpretierte himmlische Klaviermusik, die keine Wünsche offen ließ. Ausdruck, Leidenschaft, Tiefe und hochgradige Virtuosität machten den Abend zu einem besonderen Erlebnis.