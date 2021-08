Meister TVB II verpasst Aufstieg

Nachdem die U18-Juniorinnen des TV Biberach-Hühnerfeld in dieser Saison der Aufstieg in die Tennis-Oberliga gelungen ist, haben auch die U18- Juniorinnen des TVB II versucht, den Sprung in die nächsthöhere Liga zu schaffen.

Der TVB II hatte sich in der Sommersaison 2021 mit jeweils deutlichen Siegen gegen den TC Bad Schussenried (5:1), den TC Ravensburg (6:0), den TC Weingarten (6:0), den TSV Eschach (6:0) und den TC Meckenbeuren-Kehlen (5:1) ungeschlagen den Meistertitel in seiner Staffelliga-Gruppe geholt. Im Entscheidungsspiel um den Aufstieg musste sich Biberach-Hühnerfeld II allerdings dem Meister der anderen Staffelliga-Gruppe, dem TC Ehingen, mit 1:5 geschlagen geben. Maja Feyen sorgte im Einzel für den Ehrenpunkt des TVB II, der nun im kommenden Jahr erneut um den Aufstieg kämpfen will.