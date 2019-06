Meister Berg gastiert im Biberacher Stadion

Am letzten Spieltag in der Fußball-Landesliga hat der FV Biberach den neuen Meister zu Gast. Die Partie gegen den TSV Berg wird am Samstag um 15.30 Uhr im Biberacher Stadion angepfiffen. „Wir wollen noch mal ein gutes Spiel abliefern und dieser überragenden Saison die Krone aufsetzen“, freut sich Biberachs Trainer Dietmar Hatzing auf das Spiel zum Saisonabschluss. Es sei kein besonderes Spiel, betont der Trainer. Nach zweieinhalb Jahren verlässt der 56-Jährige den Verein und versucht sich in einem Trainer-Sabbatjahr. „Drei Punkte auch gegen diese Topmannschaft sind das Ziel“, sagt Hatzing. Mit kompakter Defensive und schnellem Umschaltspiel will Hatzing mit seiner Mannschaft zum Erfolg kommen. Allerdings hat er auch das Motto „Spaß haben und sehen, was rauskommt“ ausgegeben.

Personell wird es bis auf den privat fehlenden Julius Grimm keine großen Veränderungen geben. Verletzt ist niemand. Eine ähnliche Aufstellung wie zuletzt in Altheim ist also zu erwarten.

Für Bergs Coach Oliver Ofentausek spielt das aber eher eine untergeordnete Rolle ebenso wie das Hinspielergebnis von 2:2. „Biberach hatte keiner auf dem Zettel, sie haben als Aufsteiger eine sehr konstante Saison gespielt“, so Ofentausek anerkennend. „Toll, dass wir uns am letzten Spieltag noch einmal mit so einem Gegner messen können.“