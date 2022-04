Meinung zur Biberacher Innenstadt loswerden

Als Teil der empirischen Innenstadtstudie führt die Stadt Biberach, gemeinsam mit dem Büro „Stadt + Handel“ aus Dortmund von Mittwoch, 6., bis einschließlich Sonntag, 24. April, eine Onlineumfrage zum Thema Biberacher Innenstadt durch.

Aktuell nehmen 13 Testfamilien die Biberacher Innenstadt unter die Lupe. Bei einer zusätzlichen Onlineumfrage sind alle Bürgerinnen und Bürger, Kundinnen und Kunden sowie Besucherinnen und Besucher aufgerufen, freiwillig teilzunehmen, um ihre Erkenntnisse und Erfahrungen rund um das Thema „Biberacher Innenstadt“ mitzuteilen, schreibt die Stadtverwaltung.

Damit die Onlineumfrage aussagekräftige Daten liefert, hofft das Biberacher Stadtmarketing auf eine rege Teilnahme. Die Ergebnisse der Umfrage sollen wichtige Erkenntnisse liefern, die für die Entwicklung einer Gesamtstrategie und damit auch für die zukünftige Entwicklung der Biberacher Innenstadt hilfreich sein werden, heißt es.

Die Teilnahme nimmt etwa fünf bis zehn Minuten Zeit in Anspruch. Alle Antworten werden vertraulich behandelt und anonymisiert und aggregiert aufbereitet. Im Anschluss an den Fragebogen kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem Preise im Gesamtwert von 500 Euro verlost werden.