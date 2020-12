Gedankenspiele in Sachen Lotto-Bezirkspokal: Bezirksspielleiter Hubert Übelhör hat auch noch weiter den Lotto-Bezirkspokal 20/21 im Blick, in dem bislang erst eine Partie ausgetragen wurde. „Um diesen noch komplett spielen zu können, wäre mein Vorschlag, dass man in der Vorbereitungszeit ein oder zwei Runden spielen könnte. Vorbereitungsspiele machen die Vereine ja sowieso“, sagt Übelhör. „Abzuwarten bleibt nun, was die Vereine dazu meinen. Niemand ist gezwungen, am Bezirkspokal teilzunehmen. Strafen für einen Rückzug gibt es in dieser Saison nicht.“