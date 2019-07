Mehrkampfmeisterschaften in Riedlingen

Von Schwäbische Zeitung

Auf der Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Lindau ist es am Donnerstag zu Störungen im Zugverkehr gekommen. Alle Fahrten des Regionalexpresses aus Aulendorf endeten ab etwa 15 Uhr in Friedrichshafen. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstagabend mitteilte, sei der Grund für die Ausfälle, dass die Loks der Bombardier-Baureihe 245 in die Werkstatt mussten: „Es haben sich für die DB Fragen zum notwendigen Instandhaltungsumfang ergeben“, heißt es.

Wie lange die Loks ausfallen, konnte der Bahnsprecher nicht sagen.