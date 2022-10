Mehrere Tempoverstöße in der Memminger Straße

Die Polizei hat am Montag in der Memminger Straße in Biberach Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Dabei stoppte sie dem Polizeibericht zufolge sieben Personen, die zu schnell unterwegs waren. Gegen 11.45 Uhr kontrollierten sie eine 74-jährige Fahrerin eines Citroen, die bei erlaubten 50 km/h mit 86 km/h unterwegs war. Die Frau erwartet neben einem Bußgeld auch ein einmonatiges Fahrverbot.

Hinweis der Polizei: Viele schwere Verkehrsunfälle sind nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Dies, obwohl der Zeitgewinn in der Regel minimal ist. Nehmen Sie sich Zeit und nehmen Sie Rücksicht beim Fahren. Dann kommen alle sicher an.