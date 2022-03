Mehrere Podestplätze für TG-Fechtnachwuchs

Mit fünf Nachwuchsfechterinnen ist die TG Biberach beim vierten Montfort-Florettpokal in Tettnang vertreten gewesen. Frieda Bach, Swantje Borta, Lina Emmi Carstensen, Floriane Karnath und Anna Sophia Popov vertraten die TG-Farben bei diesem Ranglistenturnier der internationalen Bodensee-Fechterschaft (IBF). Die TG konnte am Ende mehrere Podestplätze verzeichnen.

Für Frieda Bach war es laut TG-Mitteilung das erste Turnier überhaupt. Sie startete im U11-Turnier und trat dabei in einer gemischten Runde auch gegen ihren männliche Altersgenossen selbstbewusst auf. Die Biberacherin konnte fünf von sieben Gefechten klar für sich entscheiden und erreichte letztlich den zweiten Platz.

Swantje Borta, Floriane Karnath und Anna Sophia Popov traten in den Altersklassen U15 und U17 an. In der U15-Konkurrenz gewann Borta ungefährdet alle Vorrundengefechte und ging startete von Platz eins der Setzliste aus in die Direktausscheidung. Ähnlich erfolgreich lief es für Popov und Karnath, die von den Plätzen zwei und vier aus in die K.-o.-Runde. Im Halbfinale kam es zum vereinsinternen Duell zwischen Borta und Karnath, das Borta mit 15:4 gewann. Auch das Finale war in Biberacher Hand: Borta traf auf Popov. Genau um die Stärken und Schwächen der Gegnerin wissend, war es ein von Taktik und Geduld geprägtes Gefecht. In diesem bewieß Borta am Ende das glücklichere Händchen und holte sich mit 15:8 den Turniersieg.

Auch den U17-Wettbewerb dominierten die Biberacherinnen. In gemischten Vorrunden mit den teils älteren und körperlich überlegenen männlichen Kontrahenten zeigten sich die TG-Fechterinnen auf Augenhöhe. Lina Emmi Carstensen startete von Platz zwei der Setzliste aus in die Direktausscheidung, siegte souverän im Viertelfinale (15:2 gegen Johanna Wlotkowski/MTG Wangen) und Halbfinale (15:1 gegen Sara Ihln/TSB Ravensburg) und stand im Finale dann ihrer Vereinskameradin Swantje Borta gegenüber, die zuvor im Halbfinale Anna Sophia Popov (TG Biberach) ausgeschaltet hatte. Bis zum Stand von 6:6 verlief das Finalgefecht ausgeglichen. Dann setzte sich die erfahrenere Carstensen ab und gewann am Ende verdient mit 15:7. Popov reihte sich auf Platz drei ein, Floriane Karnath belegte Rang acht.

Motiviert durch diesen Erfolg ging Carstensen ebenfalls bei den Seniorinnen an den Start. In einer Konkurrenz mit deutlich älteren Gegerinnen konnte erst Marlene Best die Biberacherin in einem hart umkämpften Halbfinalgefecht mit 15:12 stoppen. So erreichte Carstensen Platz drei.

Neben der Einzelkonkurrenz wurde in Tettnang ebenfalls um den Mannschaftspokal des Grafen Montfort gefochten. Hier konnte die Mannschaft der TG Biberach mit 397 gesetzten Treffern hinter Gastgeber TSV Tettnang den zweiten Platz feiern. Insgesamt gelang den TG-Fechterinnen damit eine gelungene Generalprobe für die am 9. und 10. April in Biberach stattfindende Landesmeisterschaft.