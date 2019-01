Mehrere Podestplätze für TG-Skirennteam

In Thalkirchdorf sind am Sonntag die ersten beiden Rennen der Kanzi-Cup-Serie ausgetragen worden. Diese Rennserie ersetzt die Bezirkscuprennen des Skibezirks Allgäu/Oberschwaben der vergangenen Jahre. Auf dem anspruchsvollen, bestens präparierten Hang wurden in beiden Rennen jeweils Riesentorläufe ausgeflaggt – mit einem verkürzten Start für die Läufer der jüngsten Altersklassen. Die TG-Starter machen in beiden Rennen mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam und freuten sich über zahlreiche Podestplätze.

In der Klasse U8 weiblich erreichte Hanna Marie Osterspey die Plätze drei und fünf – es war ihr erstes Rennen auf der Bezirksebene SSV-Süd. In der gleichen Altersgruppe der Jungen platzierte sich Theo Felder auf den Rängen zwei und drei. Lena Ströbele (U10) zeigte mit den Rängen vier und fünf eine gute Leistung. Bei den Jungen U10 freute sich Elias Osterspey über den dritten Platz in beiden Rennen.

Zwei gute Läufe zeigte Luna Pitsch (U12) mit jeweils Rang zwei. In der stark besetzten Klasse U16 belegte Maike Melzer in beiden Rennen den zweiten Platz und Stella Pitsch erreichte jeweils Rang vier. Luis Banert, Heidi Müllers, Julian Ströbele sowie Coco-Mieke Stach, Antonia Wieland und Frauke Melzer platzierten sich in ihren Klassen im Mittelfeld.

Johannes Merg auf Rang fünf

Am gleichen Wochenende starteten die jüngsten Rennläufer zudem bei zwei Talentiaden. Bei den Vorausscheidungen konnte Hanna Marie Osterspey mit Platz eins glänzen. Ebenso hervorragend platzierten sich ihr Bruder Elias sowie Stefan Stöferle jeweils mit Rang zwei. Theo Felder wurde Dritter und Mario Stöferle erreichte Platz vier. Eine Platzierung unter den ersten Drei ist gleichbedeutend mit der Nominierung zur Teilnahme an der Finalveranstaltung.

Bei der traditionellen Sportwoche wurden in Maria Alm (Österreich) in der Woche zuvor die Westdeutschen Alpinen Meisterschaften ausgetragen. Alle Wettkämpfe zählten zur Rennserie des Deutschlandpokals. Johannes Merg erreichte in einem Rennen den fünften Platz. Niklas Kärcher von der TG Biberach konnte sich in dem starken Starterfeld gut behaupten, belegte in den beiden Slalomrennen die Plätze elf und 14. Bei den Deutschlandpokalrennen in Seefeld am vergangenem Wochenende lief es für die beiden TG-Athleten nicht nach Wunsch. Bei den Riesentorläufen konnten sie sich nur im Mittelfeld platzieren.