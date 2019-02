Maike Melzer von der TG Biberach hat in der Altersklasse (AK) U16 die Gesamtwertung des Kanzi-Cups gewonnen. Zum Abschluss der Rennserie gab es in Riefensberg (Österreich) mehrere Podestplätze für den Nachwuchs des Skirennteams der TG Biberach.

In Riefensberg (Bregenzerwald) wurden die Rennen Nummer fünf und sechs des Kanzi-Cups ausgetragen. In der Klasse U8 erreichte Hanna Marie Osterspey von der TG Biberacher die Plätze drei und vier. In der gleichen Altersgruppe der Jungen platzierte sich Theo Felder im ersten Rennen auf Rang zwei, im zweiten Lauf wurde er Fünfter. Stefan Stöferle freute sich im zweiten Rennen ebenfalls über Rang zwei, im ersten Rennen war er als Vierter durchs Ziel gefahren.

Lena Ströbele (U10) erreichte die Plätze zehn und fünf. In der gleichen Altersklasse sicherte sich Elias Osterspey in beiden Läufen Rang vier. Mario Stöferle belegte die Plätze elf und zehn. Zwei sehr couragierte Läufe zeigte auch Luna Pitsch (U12) mit den Plätzen fünf und vier. Franziska Zenzen und Luis Banert platzierten sich jeweils im Mittelfeld. Heidi Müllers (U14) erreichte die Ränge sechs und fünf, Julian Ströbele belegte in der gleichen Klasse bei den Jungen gute Mittelfeldplätze.

In der U16-Klasse dominierten bei den Mädchen die TG-Starterinnen: Im ersten Rennen belegten Stella Pitsch, Maike Melzer und Coco-Mieke Stach die Podestplätze eins bis drei. Im zweiten Lauf siegte Maike Melzer, Dritte wurde Coco-Mieke Stach und Vierte Stella Pitsch. Antonia Wieland und Frauke Melzer erreichten Platzierungen im Mittelfeld.

Die Ergebnisse in der Gesamtwertung der Rennserie belegen die konstant guten Leistungen des TG-Teams. Herausragt dabei der Sieg in der Gesamtwertung durch Maike Melzer (U16). In ihren jeweiligen Altersklassen beendeten die diesjährige Cup-Serie Hanna Marie Osterspey auf Rang vier, Theo Felder auf Platz drei, Lena Ströbele auf Rang vier sowie Elias Osterspey und Luna Pitsch auf Rang drei.

Niklas Kärcher startete derweil bei zwei Parallelslaloms der bayrischen Skiliga am Tegelberg. Beim ersten Rennen erreichte er im hochklassigen Feld der Männer Rang 19. Beim zweiten Rennen schied er bereits im ersten Durchgang aus.