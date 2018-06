Einige Podestplatzierungen haben die Radsportler des RSC Biberach beim BaWü-Schüler-Cup-Rennen in Mannheim erreicht. Auch beim Heuer-Cup in Konstanz erzielten die Biberacher etliche Spitzenplätze.

Der Bahnwettkampf in Mannheim umfasste die Disziplinen Scratch, Ausscheidungs-, Zeit- und Punktefahren. Bei den U11-Schülern bestritten Mia Schechinger und Katja Schick die erste Disziplin Scratch. Das Rennen begann mit hohem Tempo. Im Schlussspurt sicherte sich Schechinger den ersten Platz, Schick wurde Zweite. Schechinger konnte auch in den anderen Wettbewerben ihre Stärke unter Beweis stellen und sicherte sich so am Ende auch Platz eins in der Gesamtwertung. Damit baute sie ihre Führung im BaWü-Schüler-Cup weiter aus. Schick erreichte letztlich den vierten Platz.

Julia Servay dominiert

In der weiblichen U13 dominierte Julia Servay. Mit den Jungen zusammen gestartet, setzte sie sich im Gelben Trikot immer wieder an die Spitze. Mit Platz eins im Scratch, Ausscheidungs- und Zeitfahren unterstrich sie ihre Stärke und konnte mit dem Sieg im Punktefahren die Gesamttageswertung für sich entscheiden.

Die U15-Fahrerinnen Hanna Geiser und Rike Fütterling belegten im Scratch die Plätze vier und acht. In den nachfolgenden Disziplinen erreichte Geiser jeweils Plätze unter den besten vier und holte sich diese auch in der Gesamtwertung. Fütterling kam nach Rang sieben in der Einerverfolgung und dem Ausscheidungsfahren sowie Platz acht im Punktefahren auf Rang acht der Gesamtwertung.

In der männlichen U15-Klasse erzielte Justin Bellinger im Ausscheidungsfahren und Scratch Platz eins. Bei der Einerverfolgung über 2000 Meter sicherte er sich die zweitschnellste Zeit. Im Punktefahren fuhr er auf Platz zwei. Somit landete der Biberacher auch im Gesamtklassement auf Platz zwei. Richard Kimmich belegte noch beim Ausscheidungsrennen Rang 17. In den nachfolgenden Wettbewerben verbesserte er sich stetig und erzielte so am Ende den fünften Platz in der Gesamtwertung.

Beim 40. Konstanzer City-Radrennen am Folgetag konnte sich Schülerfahrer Richard Kimmich (U15) früh vom Hauptfeld mit fünf weiteren Fahrern absetzen. Er holte sich oft Punkte in den Wertungsrunden. Nach 20 Runden sprintete er letztlich auf Platz drei. Die darauf folgenden Wettkämpfe wurden als Heuer-Cup ausgetragen. Bei der nun sechsten Etappe starteten die Jugendfahrer Moritz Bader und Erik Weggenmann mit den Junioren Henry Fütterling und Matthias Herrmann zusammen. Es wurde getrennt gewertet. In den Wertungsrunden konnten sich Bader und Fütterling einige Punkte holen. Weggenmann konnte bei einem Fluchtversuch in Runde 17 einen kleinen Vorsprung erarbeiten, doch dann ereilte ihn ein Defekt und er musste das Rennen vorzeitig beenden. Bader hingegen attackierte weiter und siegte am Ende nach Punkten.

Fütterling zeigt starke Leistung

Juniorfahrer Fütterling zeigte bis zum Schluss eine starke Leistung und kam so als Fünfter ins Ziel. Herrmann blieb lange im Hauptfeld versteckt und platzierte sich am Ende auf Rang acht.

Bei den Amateuren gingen Marco Gaspari und Julian Barth für den RSC Biberach an den Start. Beide gestaltenden das Renngeschehen aktiv mit. Ab der Hälfte gelang Barth ein Fluchtversuch. Das Hauptfeld ließ aber nicht locker und stellte den RSC-Fahrer später wieder. Im Anschluss punktete Gaspari häufig und kam am Ende auf Platz zwei. Barth wurde Neunter.