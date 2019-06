Mehrere Podestplätze für AMC-Starter

Beim Südklassik-Trial in Ölbronn sind die Fahrer des AMC Biberach sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Alle AMC-Starter belegten einen Podestplatz in ihren jeweiligen Klassen. Linda Weber gewann die Twinshock-Fortgeschrittenen-Klasse, Michael Reithmeier wurde Zweiter bei den Pre-65-Fortgeschrittenen und Peter Weber erreichte den dritten Platz bei den Twinshock-Beginnern.

Nachdem es in der Südklassikserie im Vorjahr regelrecht explodierende Starterzahlen gab, scheint es dieses Jahr etwas weniger zu werden. Knapp 40 Klassikfahrer waren in Ölbronn am Start, ein Viertel davon waren Pre-65-Fahrer. Wie für Ölbronn typisch gab es viele Steine zu befahren, die vor allem in der grünen Spur auch sehr anspruchsvoll gesteckt waren. Da es sich jedoch um eine Klassikveranstaltung handelte, die von Klassikfahrern gemacht wurde, waren die Spuren alle fahrbar gesteckt.

Für die 14-jährige Linda Weber – auf der von Dieter Blersch geliehenen Honda unterwegs – war es erneut eine Herausforderung, vom gewohnten modernen Zweitakter auf den ungewohnten klassischen Viertakter umzusteigen, den sie jedoch von Mal zu Mal besser beherrscht. Linda Weber fuhr etliche der schwarzen Sektionen in der höheren grünen Spur, sofern sie sicher war, das Motorrad in den entsprechenden Sektionen bewältigen zu können. Sie setzte während der ganzen Veranstaltung nur fünfmal den Fuß auf den Boden und gewann damit mit deutlichem Vorsprung in der Klasse der Twinshock-Fortgeschrittenen.

Michael Reithmeier fuhr mit seinem gewohnten Pre-65-Klassiker, einer MZ, mit dem er auch im Alpenpokal immer fährt. Gesundheitlich leicht angeschlagen, fehlte bei ihm in der ersten Runde noch etwas die Konzentration und er scheiterte an einem Stein. Danach lief jedoch alles in für ihn gewohnten Bahnen und er hatte in den folgenden Runden jeweils nur einen Fehlerpunkt. Damit erreichte er noch Platz zwei in der schwarzen Pre-65-Spur.

Peter Weber hatte auf einer SWM in der roten Twinshock-Spur in der ersten Runde zwei Fehlerpunkte und konnte die nächste Runde nullen. Den damit errungenen dritten Platz konnte er auch in der dritten Runde halten, obwohl er hier dann etliche Sektionen eine Spur höher fuhr und fünf zusätzliche Fehlerpunkte einfuhr.

Der für die AMC-Klassikfahrer nächste Südklassik-Termin ist Ende Juni in Unterthingau.