Mehrere Podestplätze für AMC-Fahrer

Der vierte und fünfte Lauf des Alpenpokals ist in Kempten ausgetragen worden. Zahlreiche Starter des AMC Biberach, die im Alpenpokal für den RGA Kempten starten, waren dabei erfolgreich unterwegs. Erste Plätze gab es für Michael Reithmeier und Stefan Heider, zweite Plätze belegten Matthias Leitritz und Michael Reithmeier. Platz drei erreichte Stefan Heider am zweiten Tag der Veranstaltung.

Sieben Sektionen und drei Runden waren im Gelände ausgewiesen. Die rund 115 Fahrer starteten nicht nach Jugend und Erwachsenen getrennt, sondern entsprechend ihrem Leistungsniveau in derselben Klasse. Erst bei der Endwertung wurde differenziert. Die Sektionen lagen nah beieinander und wurden zum Teil an beiden Tagen gefahren. Viel Steine und Röhren waren zu bewältigen. Als Mutprobe waren die teils fast senkrechten Abfahrten oder Mehrfach-Hindernisse zu sehen. Bis einschließlich der grünen Spur war aber alles relativ einfach zu absolvieren, ab der blauen Spur zog das Niveau deutlich an. Dies schlug sich auch in der Fehlerpunktezahl der Fahrer nieder. Bis zur grünen Spur lagen vor allem im Bereich der vorderen Plätze die Fahrer punktemäßig sehr eng zusammen. So kostete in den unteren Klassen jeder Fehlerpunkt mehrere Plätze, während es in den oberen Klassen deutlich mehr Abstand zwischen den einzelnen Fahrern gab. Am zweiten Tag gab es sogar vier erste Plätze mit jeweils einem Fehlerpunkt. Einer der vier Gewinner war der AMC-Fahrer Michael Reithmeier. Er war als Einziger mit einem Klassikmotorrad (Ruttloff Jawa) unterwegs und konnte nach einem Jahr verletzungsbedingter Zwangspause gleich in der roten Spur Platz zwei am ersten Tag und Rang eins am Folgetag einfahren. In der gleichen Spur macht Marco Laure erste Erfahrungen. Der Achtjährige erreichte Platz 22 und verbesserte sich am zweiten Tag auf Rang 17. In der Jugendwertung erreichte er somit die Plätze 16 und zwölf.

Nullrunde für Leitritz

In der schwarzen Spur war der AMC Biberach durch Robert Kolb vertreten. Er erreichte an beiden Tagen Rang neun. In der schwarz-grünen Seniorenspur gewann Stefan Heider an Tag eins mit fünf Fehlerpunkten. Am zweiten Tag waren die Sektionen etwas schwerer und Heider wurde Dritter. In der grünen Spur fuhren am ersten Tag Matthias Leitritz und Linda Weber gemeinsam. Einen Gleichstand nach der zweiten Runde führte Leitritz mit einer Nullrunde zum zweiten Platz, während Linda Weber (als einzige Fahrerin unter AMC-Flagge) mit zwei Punkten Rückstand auf Leitritz weiter hinten auf Rang sieben landete. In der Jugendwertung bedeutet das Platz vier für Linda Weber. Am zweiten Tag erreichte Leitritz Rang sieben.

In der blauen Spur fuhr Patric Scheffler auf Platz zwölf (Jugendwertung Platz acht) und konnte sich am zweiten Tag auf Rang zehn (sieben) verbessern. Sein erstes Jahr in der weißen Spur absolviert Julian Vicinus. Für ihn reichte es zu Platz neun und fünf (Jugendwertung Platz fünf und drei).