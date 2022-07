Mehrere Körperverletzungen beim Feiern auf dem Schützenfest

In der Nacht zum Samstag kam es in der Biberacher Innenstadt zu diversen Auseinandersetzungen: Gegen 01 Uhr kam eine 22-jährige Frau im Bereich der Tribüne auf dem Marktplatz mit mehreren Personen in Streit.

Frau kriegt Glasflasche an den Kopf

In dessen Verlauf flog aus dieser Gruppe eine Glasflasche, die die 22-Jährige am Hinterkopf traf. Die junge Frau musste aufgrund ihrer Verletzung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Zu dem Täter und auch zu der Personengruppe ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei in Biberach ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Etwa eine Stunde später, gegen 02 Uhr, kam es wiederum zu einer gefährlichen Körperverletzung. Diese fand im Bereich Marktplatz 42 statt. Hierbei wurde ein 21-Jähriger von drei anderen Personen körperlich angegangen.

Angreifer flüchtet

Zunächst wurde der junge Mann von zwei Personen zu Boden gedrückt und dann von einer weiteren Person mehrfach getreten. Die Angreifer konnten noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Auch hier ermittelt die Biberacher Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Kurz vor 03 Uhr ereigneten sich weitere Körperverletzungen im Bereich Hindenburgstraße Ecke Viehmarktstraße. Hier wurde zunächst eine 24-Jährige von einer ihr unbekannten Frau an den Haaren gezogen. Im weiteren Verlauf bekam ihr 39-jähirger Begleiter von der männlichen Begleitung der Täterin eine Kopfnuss verpasst. Außerdem wurde die 24-Jährige von diesem Täter mehrfach in den Bauch getreten. In allen Fällen nimmt die Polizei in Biberach unter der Telefonnummer: 073514470 sachdienliche Hinweise entgegen.