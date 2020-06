Mehrere Haushalte von Problemen mit der Wasserversorgung betroffen

Zu einem erneuten Wasserrohrbruch ist es am Freitagmorgen gegen 3 Uhr in der Riedlinger Straße in Biberach gekommen. Dies teilt der örtliche Wasserversorger Ewa Riss mit. Von dem Rohrbruch betroffen sind die Gebäude im Abschnitt zwischen der Hardtsteige und der Tankstelle.

Dort hatte es bereits in der Nacht zuvor einen Bruch in einer Gussleitung gegeben, der zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung in diesem Bereich führte.

Die Riedlinger Straße, die eigentlich am Freitagnachmittag wieder freigegeben werden sollte, ist nach dem erneuten Wasserrohrbruch weiterhin voll gesperrt und kann voraussichtlich erst am Montag wieder freigegeben werden. Dies gilt auch für die Umleitung des Verkehrs und der Busse.

Der Bereitschaftsdienst der Ewa Riss ist vor Ort und behebt den Schaden. Für die betroffenen Gebäude ist die Trinkwasserversorgung derzeit unterbrochen, jedoch wurde für das dortige Altenheim übergangsweise eine Notversorgung eingerichtet. Von starken Druckschwankungen bis hin zu fehlendem Wasser aufgrund des Rohrbruchs sind lauf Ewa Riss auch folgende Straßen betroffen:

Waldseer Straße,

Schlierenbachstraße,

Mittelberg,

Hungergraben,

Hirschbergstraße,

Innenstadt (Bereich Marktplatz)

sowie die Rollinstraße.

Voraussichtlich können im Lauf des Freitagnachmittags alle betroffenen Gebäude wieder regulär mit Trinkwasser versorgt werden, so die Ewa Riss. Im Zuge der Störung kam es im Netz durch die nun geänderten Schaltzustände zu Druckschwankungen. Die Ursache für den Wasserrohrbruch war erneut ein Riss in der Gussleitung des Wasserversorgungsnetzes.