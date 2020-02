Mehrere Altersklassensiege für heimische Starter in Vogt

Beim Finale der 43. oberschwäbischen Crosslaufserie in Vogt sind auch die heimischen Starter gut unterwegs gewesen. Diese verzeichneten mehrere Altersklassensiege.

In Vogt wurde der Hauptlauf über sieben Kilometer ausgetragen. 91 Läufer stellten sich dabei der neuen hügeligen Wiesenstrecke. Markus Fajerski (SV Birkenhard) war in 28:30 Minuten der schnellste der heimischen Läufer. Mit dieser Zeit erreichte er Rang zehn in der Gesamtwertung (4. Altersklasse/AK 35). Florian Fischer (SV Birkenhard) war ihm als 13. dicht auf den Fersen (28:36/1. AK40). Als 16. überquerte Rainer Aumann (TV Dettingen/29:01) die Ziellinie und sicherte sich so auch Rang eins in der AK45. Philipp Posmyk (TG Biberach/30:28/1. AK55) lief auf Rang 28. Korbinian Völkl (SSV Ulm 1846/25:22) gewann bei den Männern und Lisa Madlener (SSV Ulm 1846/28:59) bei den Frauen. Beim Jedermanncross über 3,5 Kilometer gewann Jacqueline Uschkamp (SV Birkenhard) den Lauf bei den Frauen in 17:43 Minuten.

Die Serienwertung gewannen Korbinian Völkl und Lisa Madlener. Rainer Aumann (TV Dettingen) war als Zwölfter bester heimischer Läufer in der Serienwertung. Er sicherte sich in dieser in der AK45 zudem Rang eins. Ebenfalls erste Plätze belegten Florian Fischer (AK40), Ralf Kusterer (AK50), Philipp Posmyk (AK55). Markus Fajerski belegte in der AK35 den fünften Platz, Michael Ritter wurde hier Siebter. Michael Knopf wurde Elfter in der AK50.

Bei den Schülern war auf dem nassen und weichen Wiesengelände eine Strecke von 500 Metern zu laufen. Paul Aumann (U12/5:49 Minuten/TV Dettingen) belegte wie bereits zwei Wochen zuvor in Reute den elften Platz. Seine Schwester Emma Aumann (U10/5:22) schaffte es bei den Mädchen erneut auf das oberste Podest, ebenso ihre Schwester Sophia (U8/6:17/beide TV Dettingen). In der Serienwertung belegten Emma und Sophia Aumann jeweils den ersten Platz in ihrer Altersklasse, Paul Aumann wurde Zehnter.

Auch vier Nachwuchstriathleten der TG Biberach waren in Vogt am Start: Hannes Kusterer, Connor Stawik, Yannik Streißle und Mate Szabo. Kusterer lief ungefährdet als Erster ins Ziel (4:02,7). Rang zwei sicherte sich Szabo (4:18,3). Auf Rang 8. reihte sich Stawik ein (4:50,4/3. MJU14). Streißle erreichte Rang zehn (4:54,5/5. MJU14). Durch drei erste Plätze bei den insgesamt vier Läufen sicherte sich Kusterer den Sieg in der Serienwertung der Altersklasse MJU16, direkt dahinter reihte sich Szabo ein. Stawik wurde Dritter in der MJU14-Serienwertung, die Streißle als Vierter abschloss. Raphael Tautermann (MJU14), der in Vogt nicht am Start war, konnte in der Serienwertung den sechsten Platz verteidigen.