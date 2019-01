Mehr weibliche Straßennamen erwünscht

In Biberach gibt es circa 400 Straßen. 100 Straßen sind nach Männern benannt, nur sieben Straßen tragen den Namen einer Frau. Viel zu wenig, findet das Frauenforum Biberach und schrieb kurzerhand einen Brief an Stadtverwaltung und Gemeinderat. Vorschläge für neue weibliche Straßennamen haben die Frauen selbstverständlich gleich mitgeschickt. „Wir stehen für Gleichberechtigung in allen Lebenslagen und wollen das ins Bewusstsein der Menschen rücken“, sagt Andrea Sülzle, Sprecherin des Frauenforums. „Die Straßennamen sind ein Punkt, bei dem keine Geschlechtergerechtigkeit herrscht.“

Das sieht auch Beate Jeske, langjähriges aktives Mitglied im Frauenforum, so: „Unsere jungen Mädchen und Frauen brauchen auch Vorbilder, zu denen sie aufschauen können.“ Im Alltag sei es wichtig, ihnen auch erfolgreiche und wichtige Frauen vor Augen zu halten. Straßenschilder seien dabei eine gute Möglichkeit. Und wichtige Frauen gibt es und gab es natürlich auch in Biberach und Umgebung. „Es gibt genügend Frauen, die es verdient haben, geehrt zu werden“, sagt Andrea Sülzle.

Zehn Vorschläge als Beispiele

Zehn Frauennamen hat das Frauenforum in ihrem Brief als Beispiele aufgeführt. „Das sind zehn Frauen, die in irgendeiner Form politisch aktiv waren“, sagt Beate Jeske. „Wenn wir über die Politik hinausgehen, finden wir natürlich noch mehr. Da gab es berühmte Schriftstellerinnen, Dichterinnen, Künstlerinnen und noch viele mehr.“ Auf die Liste haben es auch vier Frauen aus Biberach geschafft: Schauspielerin Felicitas Abt (1741–1783), Hilde Frey (1917–1996), Schulleiterin der Matthias-Erzberger-Schule, Fortunée Niederer (1801–1876), Gründerin der Höheren Töchterschule Biberach und Ärztin Dr. Erika Frank-Teßmann (1921–2015), erste Stadträtin und erste Kreisrätin in Biberach.

Dass der Brief bereits auf fruchtbaren Boden gefallen ist, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Biberacher Hauptausschusses am Montag. Da ging es um neue Straßennamen für das künftige Biberacher Gewerbegebiet „Flugplatz 2“, zwischen Nordwest-Umfahrung und Flugplatz (SZ berichtete). Im Normalfall werden die Straßennamen dort relativ schnell beschlossen. Dieses Mal wurde die Entscheidung vertagt, die SPD äußerte den Wunsch, dass auch Frauen unter den neuen Vorschlägen sein sollten. Rudolf Metzger nannte als Beispiel die Fliegerin Elly Beinhorn, die 1932 im Flugzeug die Welt umrundete.

Für Andrea Sülzle und Beate Jeske vom Frauenforum kann das schon einmal als kleiner Erfolg gewertet werden. „Es ist einfach wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen“, so die Sprecherin. „Unser Ziel ist es jetzt natürlich, dass neue Straßen auch nach Frauen benannt werden sollen.“ Bestehende Straßen umzubenennen, das fordert das Frauenforum nicht. „Nein, es geht uns um neue Gewerbe- und Baugebiete, die erschlossen werden“, sagt Beate Jeske. „Für die sucht man ja immer wieder neue Straßennamen. Ich würde sagen, jetzt sind wir Frauen mal am Zug.“ So wenig weibliche Straßennamen wie in Biberach und Umgebung gebe es eher selten: „Damit ist Biberach im Vergleich zu anderen Städten deutliches Schlusslicht“, so Jeske.

Gemeinderat entscheidet

Auch bei der Stadtverwaltung wird das Thema positiv angenommen: „Straßennamen werden stets vom Gemeinderat beschlossen, im Rahmen dieser Diskussionen wird zukünftig auch das eingegangene Schreiben berücksichtigt werden“, so Verena Fürgut. „Das Stadtplanungsamt wird die Vorschläge bei den kommenden Vergaben von Straßennamen wann immer möglich berücksichtigen.“

Allerdings versuche die Stadt Biberach stets, Straßennamen in einem Gebiet thematisch aneinander anzupassen oder auch einen lokalen Bezug herzustellen, sodass nicht immer „Menschennamen“ vergeben werden könnten.