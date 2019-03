Mehr Spielmöglichkeiten am Kesselplatz

Viele Spielmöglichkeiten gibt es in der Biberacher Innenstadt nicht. Neben dem Spielplatz am Ochsenhauser Hof gibt es noch einen Spielpunkt am Kesselplatz. Aktuell ist der kleine Platz zwischen den Cafés in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Mitglieder des Bauausschusses haben deshalb am Donnerstagabend einstimmig entschieden, dass der Spielpunkt neu gestaltet werden soll. Die Kosten liegen bei rund 40 000 Euro.

„Der Spielpunkt sieht stark mitgenommen aus“, sagt Carola Christ, Leiterin des Stadtplanungsamts. „Weil die kleine, aber feine Fläche ein wichtiger Anlaufpunkt in der Altstadt ist, wollen wir da schnell etwas tun.“

Neue Spielgeräte für den Platz

Die bestehenden Spielgeräte werden durch andere, neue Spielgeräte ersetzt. Die kleine Fläche soll zudem besser genutzt werden. Außerdem entstehen acht Fahrradabstellplätze. Laut aktueller Planung ist die Umsetzung für kommenden Herbst geplant.

„Wir wollen das Angebot auch sinnvoll erweitern, sodass auch körperlich eingeschränkte Kinder dort spielen können“, so Christ. „Es soll ein Bodentrampolin geben, das ist sehr beliebt und kann von allen Kindern genutzt werden.“ Auch für Kleinkinder soll es etwas geben: einen sogenannten Kistenwippler und eine Wackelwanne. Zudem soll die Fläche nicht mehr ganz eben sein, es werden zwei Bodenwellen entstehen. Der Baum, der den Platz lebendig macht, soll bleiben, die Sitzbank davor wird erneuert.

„Wir versuchen, das Bestmögliche aus dem Platz herauszuholen“, sagt auch Baubürgermeister Christian Kuhlmann. „Mit der Farbe Blau wollen wir bewusst einen farbigen Akzent setzen.“ Hubert Hagel (CDU) freut sich, dass die Spielplätze nun auf Vordermann gebracht werden: „Es ist sinnvoll, das dort zu tun, wo so viele Cafés sind und die Eltern sich aufhalten.“

Das sieht auch Gabriele Kübler (SPD) so: „Die soziale Kontrolle ist gegeben und es steigert die Attraktivität des Kesselplatzes.“ Ein Dorn im Auge seien der SPD die Fahrradbügel. „Zwei Bügel für acht Fahrräder sind einfach zu wenig“, so Kübler. „Da sollten wir uns noch Alternativen überlegen. Außerdem haben wir Angst, dass die Fahrräder, die keinen Platz haben, sich dann negativ auf den Spielbetrieb auswirken.“ Zudem befürchtet die SPD, dass eine Wackelwanne aus Edelstahl im Sommer zu heiß werde. Für Josef Weber (Grüne) ist der Fall klar: „Dann kommt die Wackelwanne halt unter den Baum in den Schatten.“