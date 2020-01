Mehr Mitarbeiter fahren günstig

Die Biberacher Unternehmen ziehen mit den Stadtwerken in Sachen Umweltentlastung an einem Strang: Mit Abschluss des Jobticket-Rahmenvertrags der Firma Liebherr haben rund 3300 Mitarbeiter des Unternehmens am Standort Biberach die Chance auf ein bezuschusstes Jobticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das melden die Stadtwerke Biberach in einer Pressemitteilung.

Demnach freuen sich die Stadtwerke, dass sie erneut einen Partner gewinnen konnten, der seinen Beschäftigten einen Anreiz für den Umstieg vom Auto auf den Bus oder Zug bietet. „Als Unternehmen ist Liebherr bestrebt, den Beschäftigten für deren Arbeitsweg Alternativen aufzuzeigen und diese zu fördern, wenn es zu deren Mobilitätsbedürfnissen passt. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, an die Zukunft zu denken“, erklären die beiden LIebherr-Personalleiter Sascha Brenner und Wilhelm Kohler laut Pressemitteilung.

Diese Unternehmenunterstützen das Jobticket

Zusammen mit den Beschäftigten von Boehringer Ingelheim, Kreissparkasse, Sana Kliniken, Landratsamt, Stadt, Ewa Riss, Stadtwerke und den Beschäftigten des Landes Baden-Württemberg haben laut Mitteilung mittlerweile rund 14 000 Mitarbeiter die Chance auf einen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss. „Das ist wirklich eine enorme Zahl. Wir freuen uns, dass so viele Biberacher Firmen mitziehen und den öffentlichen Nahverkehr unterstützen“, sagt Margit Leonhardt, Geschäftsführerin der Stadtwerke Biberach.

Beschäftigte aus dem Gemeindegebiet Biberach können laut Pressemitteilung doppelt profitieren: Sie kaufen eine Bürgerticket-Jahreskarte und erhalten zum einen den Zuschuss der Stadt Biberach, zum anderen den Zuschuss ihres Arbeitgebers. Die Beschäftigten erhalten von ihren Arbeitgebern monatlich zwischen 10 und 25 Euro steuerfrei über die Lohnabrechnung ausbezahlt. Letztendlich kostet die Jahreskarte im Stadtgebiet für den Mitarbeiter, der in Biberach wohnt und arbeitet, zwischen null und 38,70 Euro pro Jahr. „Unschlagbar günstig für eine Jahreskarte, die im Stadtgebiet normalerweise einen Wert von 460 Euro hat“, sagt Helmut Schilling, Teamleiter ÖPNV der Stadtwerke Biberach. Die bezuschussten Jobtickets der genannten Arbeitgeber können laut Pressemitteilung für Fahrten im gesamten DING-Gebiet erworben werden. Damit kommen nicht nur Biberacher Bürger in den Genuss günstiger Tickets, sondern alle Beschäftigten aus dem DING-Gebiet, ganz gleich ob sie mit Bahn oder Bus fahren.

Seit Dezember 2017 bietet die Stadt mit dem neuen Biberacher Stadtverkehr in weiten Teilen der Stadt einen 15-Minuten-Takt. Es besteht laut Pressemitteilung ein Nahverkehrsangebot bis in die Nacht, am ZOB/Bahnhof gibt es schnelle Umsteigemöglichkeit in alle Stadtteile. Die Teilorte Rißegg, Rindenmoos sowie Mettenberg seien zudem besser eingebunden. Mit der Bezuschussung der Tickets für den Biberacher ÖPNV habe die Stadt im vergangenen Jahr demnach noch eins draufgesetzt. Seither kostet die Jahreskarte im Stadtgebiet noch 158,70 Euro. In der Kundenbefragung im Frühjahr 2019 bekam das neue Nahverkehrskonzept der Stadtwerke deshalb auch gute Rückmeldungen.

Laut Pressemitteilung steigen die Fahrgastzahlen seither ebenfalls stark an. In 2018 stiegen die Beförderungszahlen um knapp 80 000 Fahrgäste beziehungsweise um 4,5 Prozent an. Im vergangenen Jahr konnten 18 Prozent beziehungsweise 330 000 Fahrgäste zusätzlich befördert werden. Mittlerweile nutzen jährlich 2,15 Millionen Fahrgäste den Stadtbus. Die Verantwortlichen für den Stadt- und Überlandverkehr der Stadtwerke arbeiten an weiteren Verbesserungen und bleiben mit den Arbeitgebern im Gespräch.