Mehr Lebensfreude durch Unterstützung

Viele Menschen sehnen sich danach, beruflich etwas Sinnvolles zu machen. Eine solche Einstellung führt laut Rita Blaich vom Beruflichen Bildungszentrum oft dazu, sich durch einen Qualifizierungskurs der St.-Elisabeth-Stiftung zur Betreuungskraft ausbilden zu lassen. Durch sinnvolle Betreuung erfahren alte oder eingeschränkte Menschen mehr Lebensqualität und Wohlbefinden.

„Der Kurs ist informativ, praxisnah, begeisternd, abwechslungsreich und wertschätzend“, waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr angetan. In 160 Unterrichtseinheiten wird als Basis Theorie vermittelt, die in 100 Stunden betrieblicher Lernphase gefestigt wird. „In dieser Zeit geht es darum, die sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Teilnehmenden auszubauen und einen würdevollen und respektvollen Umgang mit den älteren Menschen zu lernen und zu festigen“, sagt Rita Blaich. „Es geht darum, sensibel zu werden für Achtsamkeit und Wertschätzung.“

So gelinge es, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern, denn die gute Betreuung und sinnvolle Aktivierung ist eine wertvolle Aufgabe. Durch Beschäftigungen, Gespräche und Beziehungen können geistige Fähigkeiten möglichst lange erhalten bleiben. Mobilität und körperliche Fähigkeiten werden gestärkt und soziale Kontakte gefördert. Betreuung trägt wesentlich dazu bei, die Lebensfreude zu steigern. Dabei erfahren ältere Menschen ein besonderes Glück, was ein Bewohner zusammenfasst: „Ohne Betreuer würden wir hier nur sitzen und auf den Tod warten.“ Durch die Unterstützung werden die Pflegebedürftigen offener und erzählen aus ihrer vielfältigen Biografie, von ihren Lebenswegen und Lebensumständen. „Wer einen pflegebedürften Menschen begleiten und unterstützen darf, macht sich als Betreuungskraft selbst eine Freude“, melden Betreuungskräfte zurück.

Qualifiziert für die Tätigkeit werden die Kursteilnehmer unter anderem durch Inhalte wie Kommunikation, Krankheits- und Behinderungsbilder, Betreuung und Beschäftigung, Rechtskunde und Praxisreflexion. Betreuungskräfte arbeiten in Pflegeheimen, Senioren-WGs, Tagestreffs, der Einzelbetreuung oder der Alltagsbegleitung für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Voraussetzung für den Kurs ist ein 40-stündiges Vorpraktikum in der Betreuung. Wichtig ist zudem die Freude am Umgang mit Älteren oder Menschen mit Behinderung, soziale Kompetenz sowie kommunikative und kreative Fähigkeiten.

Im Jahr 2023 bietet das Berufliche Bildungszentrum der St.-Elisabeth-Stiftung drei Qualifizierungskurse zur Betreuungskraft an. Die Kurse sind förderungsfähig durch Rentenversicherung, Agentur für Arbeit oder Jobcenter. Eine Kursreihe dauert zehn Wochen. Termine für 2023 sind: 18. Januar bis 22. März; 23. Mai bis 26. Juli; 10. Oktober bis 13. Dezember.