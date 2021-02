Mehr Kindergartenplätze in Biberach

Von Deutsche Presse-Agentur

In Baden-Württemberg und Bayern sollen voraussichtlich zum 1. März Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden nach wochenlangem Corona-Lockdown wieder öffnen dürfen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe eine entsprechende Vorlage für die Kabinettssitzung an diesem Dienstag in Auftrag gegeben, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet am Montag der dpa in Stuttgart. „Wir tendieren zu einer Öffnung am 1. März.