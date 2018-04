Mehr Grundschüler wählen Realschule

Die städtischen Gymnasien verlieren, die Dollinger-Realschule legt zu. Die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen in Biberach für das kommende Schuljahr sind abgeschlossen. Trotzdem können noch nicht alle Schulen sicher planen.

Am Pestalozzi-Gymnasium (PG) starten im Herbst 78 Fünftklässler ins neue Schuljahr. Gegenüber dem vergangenen Jahr bemerkt Schulleiterin Sabine Imlau einen deutlichen Rückgang: „Da waren es mehr als 100 Anmeldungen.“ Am Wieland-Gymnasium (WG) sind die Anmeldezahlen nur leicht zurückgegangen, teilt Klaus Lamprecht, stellvertretender Schulleiter, mit: „2017 hatten wir zum Stichtag 125 Anmeldungen, dieses Jahr waren es 120.“ Inzwischen seien noch zwei Schüler abgesprungen. Man rechne mit vier Klassen, warte aber noch auf die offizielle Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen. Sabine Imlau wertet den Rückgang als „normale Schwankung“, die es regelmäßig gebe: „Mal sind es mehr, mal weniger. Wir waren auch schon fünfzügig. Aber in diesem Jahr gibt es mehr Anmeldungen an der Realschule.“

Das bestätigt auch Marcus Pfab, Schulleiter der Dollinger-Realschule: War die Jahrgangsstufe fünf im vergangenen Jahr noch fünfzügig, besteht sie in diesem Jahr aus sieben Klassen: „Wir haben 190 Anmeldungen und sind damit hoch zufrieden. Ich bin froh, dass die Realschule bei Eltern wieder an Stellenwert gewinnt“, sagt Pfab. Auch die Nachfrage nach bilingualem Unterricht und der Bläserklasse sei hoch: „Alle drei Profilklassen sind voll. Mehr könnten wir auch nicht stemmen.“

An der Mali-Gemeinschaftsschule stehen noch Rückmeldungen der Vorbereitungsklassen aus. Bisher gebe es 17 Anmeldungen. Man plane derzeit mit einer Klasse. „Im vergangenen Jahr waren die Zahlen ähnlich hoch, da waren wir auch nur einzügig“, erklärt Michaela Richter aus dem Sekretariat. Nun stünden zum einen noch Gespräche mit Eltern und Kindern von Vorbereitungsklassen aus. Zum anderen treffe das Schulamt die finale Entscheidung. Bis die Schülerzahl endgültig feststeht, könne noch ein Monat vergehen.

Am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) in Rißegg ist die Planung dagegen fix. Denn Gymnasium, Realschule und Werkrealschule starten jedes Jahr zweizügig. Daran möchte Zentrumsleiter Markus Holzschuh auch festhalten: „Zum einen liegt das an der Raumsituation, zum anderen dient das der Überschaubarkeit. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal.“ So wurden am Gymnasium 59 von 72 Interessenten aufgenommen. An der Realschule beginnen 56 Fünftklässler, 17 Kinder mussten abgelehnt werden. An der Werkrealschule haben von 67 Anmeldungen 15 Kinder eine Absage bekommen. „Die Zahl der Bewerber schwankt immer wieder. Gibt es in einem Jahr viele Ablehnungen, glauben Eltern oft, dass sich die Anmeldung im nächsten Jahr nicht lohnt“, erklärt Holzschuh.

Erstmals mussten Eltern in diesem Jahr die Grundschulempfehlung ihrer Kinder bei den weiterführenden Schulen vorlegen. Bindend sind die Schreiben jedoch nicht. Für Marcus Pfab von der Dollinger-Realschule ist die Neuregelung dennoch positiv: „Das war sehr hilfreich, weil wir die Eltern besser beraten konnten. Die meisten hatten auch eine entsprechende Empfehlung.“ Auch am BSBZ und an beiden Biberacher Gymnasien waren Abweichungen laut Schulleitungen die Ausnahme. In den meisten Fällen sei zudem nur ein einziges Fach problematisch gewesen: „Das ist nicht so kritisch. Da haben wir uns mit den Eltern auf Förderkurse geeinigt“, sagt Klaus Lamprecht vom WG. Insgesamt hat Sabine Imlau vom PG einen besonders guten Eindruck von ihren neuen Schülern: „In den Gesprächen waren sie besonders aufmerksam und fit, das war wirklich auffällig.“

Optimistisch ist Imlau auch mit Blick auf die bundesweite Debatte zum achtjährigen Abitur (G8). Bayern kehrt dieses Jahr wieder zu G9 zurück. Imlau hat keine Zweifel an der Reife jüngerer Absolventen: „Die Frage ist doch, wozu die Reife fehlt. Mit 18 ist man volljährig und viele Schüler machen durch Au-pair-Programme oder andere Auslandsaufenthalte ja ein individuelles G9.“ Man dürfe die Diskussion nicht auf den Zeitfaktor beschränken. Es gehe um die inhaltliche Gestaltung. G9 könne genauso gut oder schlecht sein wie G8. Für Markus Holzschuh vom BSBZ ist eine Rückkehr zu G9 derzeit gar nicht in Sicht: „Das Kultusministerium sendet da eindeutige Signale. Ich verfolge die Sache aber mit Interesse.“ Was er persönlich von der Debatte hält, will Holzschuh nicht verraten. Und wie ist es mit den Hauptpersonen – den Schülern? „Unsere zweijährige Umfrage zeigt, dass deutlich mehr als 80 Prozent der Schüler gerne aufs Pestalozzi-Gymnasium gehen“, erklärt Sabine Imlau. Überhaupt sei ihr auch noch nie ein Schüler begegnet, der gerne ein Jahr länger die Schulbank drücken würde.