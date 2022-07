Die Biberacher Gebhard-Müller-Schule hat 42 Absolventinnen und Absolventen der Kaufmännischen Berufsfachschule in weiterführende Schulen und in verschiedene Berufsausbildungen hinein entlassen. Das teil die Schule in einem Breicht mit.

Abteilungsleiterin Simone Rehm freute sich sehr, dass „endlich wieder eine richtige Abschlussfeier“ mit einem kreativen Programm der Schülerinnen und Schüler möglich war. In ihrer Begrüßung betonte sie, dass ein Gesamtdurchschnitt der Fachschulreife von 2,6 nicht hinter dem Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre liege. Der Stellvertretende Schulleiter der Gebhard-Müller-Schule, Peter Dann, lobte das Durchhaltevermögen der Absolventinnen und Absolventen, insbesondere in ihrem ersten Schuljahr. Dieses sei durch die Corona-Krise sehr turbulent gewesen. Dann freute sich ebenfalls, dass „trotz Shut-Down und Online-Unterricht sehr gute Ergebnisse erzielt“ worden seien. Die Zeit der Pandemie habe den jungen Menschen eine wichtige Erfahrung mitgegeben: „Hört nicht auf Bemerkungen wie ‚Corona-Generation‘. Ihr habt gelernt, dass es immer weiterging und dass es immer weitergeht. Ihr habt mehr geleistet als alle Jahrgänge zuvor.“

Die zweijährige, zur Fachschulreife führende Berufsfachschule – landläufig „Wirtschaftsschule“ genannt – ist eine der Vollzeitschulen des beruflichen Schulwesens. Aufgenommen werden können Jugendliche, die nach dem erfolgreichen Bestehen eines Hauptschulabschlusses oder gleichwertigem Bildungsstand im kaufmännischen Profil die Mittlere Reife erwerben wollen. Die berufliche Grundbildung, die die Berufsfachschule seit Jahrzehnten vermittelt, ist im kaufmännischen Bereich an der Biberacher Gebhard-Müller-Schule möglich. Die Schülerinnen und Schüler werden dabei in ihrer Ausbildungsfähigkeit gezielt gefördert. Insofern wurde diese Schulart bei der Abschlussveranstaltung auch als „ideales Sprungbrett für viele tolle Ausbildungsberufe“ bezeichnet. Der Weg mit der Fachschulreife, die an der Gebhard-Müller-Schule erworben wird, ist in alle Berufsfelder hinein gut umsetzbar, deren Berufsausbildung die Mittlere Reife voraussetzt.

Die Lehrerinnen und Lehrer der Wirtschaftsschule freuten sich besonders, an diesen besonderen Jahrgang zwei Schulpreise (bei Durchschnitten bis 1,5), drei Sonderpreise (jeweils mit 1,0) und vier Belobigungen vergeben zu können. Die Preisträger sind Jana Selina Dornsiepen und Hendrik Willi Spring. Der Preis des Landrats für die beste Jahrgangsleistung sowie der Hilde-Frey-Preis für einen Gesamtdurchschnitt von 1,0 ging an Jana Selina Dornsiepen. Den Gebhard-Müller-Preis für die beste Note im Fach Geschichte und Gemeinschaftskunde erhielt Hendrik Willi Spring. Belobigungen (bis zum Notenschnitt von 2,0) konnten den Schülerinnen Katharina Kiefer, Hanna Maschke, Irmela Ramic und Ronja Rolke ausgesprochen werden.

Die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen der Kaufmännischen Berufsfachschule / Wirtschaftsschule Biberach: Aksitt, Hidircan; Bader, Fiona; Barth, Silke; Berisha, Rinesa; Besenfelder, Luca; Beutel, Marie-Sophie; Chichisan Vasile, Gabriel; Dil, Eduard; Dornsiepen, Jana Seline; Fichtel, Louis; Fick, Aileen; Gropper, Janina; Hochleiter, Carina; Hölz, Niklas; Khan, Attia-Tul-Rahim; Kiefer, Katharina; König, Larissa; Krasniqi, Bleron; Lugstädt, Liane-Taisia; Maschke, Hanna; Mestan, Engin; Miehle, Robin; Milosevic, Sabrina; Nevescanin, Savio; Ramic, Irmela; Rolka, Ronja, Katharina; Schalinske, Juliet; Schechtel, Sandra; Schnell, Kevin Marcus; Schwab, Leon; Spring, Hendrik Willi; Stahlkopf, Paul; Stecker, Luna; Stefanou, Viktoria; Stephan, Marvin; Tasev, Milena; Troller, Simon; Türkyilmaz, Deniz; Vieweg, Maurice; Weber, Marcel; Weinert, Alina; Wenger, Elisa.