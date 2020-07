Mehr Fahrradfahren für die Gesundheit

Die Corona-Krise stellt auch die Krankenkassen vor Herausforderungen. Die AOK Biberach hat jetzt bei einem Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster ihr Sicherheitskonzept vorgestellt. Gerster hat dabei auch berichtet, wie sich die Gesellschaft zurzeit verändere.

Mundschutz und Abstand waren selbstverständlich Pflicht, auch für den Biberacher Bundestagsabgeordneten Martin Gerster, als er das AOK-Kundencenter am Ulmer Tor in Biberach für ein Informationsgespräch mit AOK-Geschäftsführerin Sabine Schwenk und ihrem Stellvertreter Jürgen Weber besuchte.

Gerster ließ sich das Öffnungskonzept, die Abstandsregelungen und die Hygienemaßnahmen des Biberacher Hauses erläutern, das inzwischen auch wieder Kunden ohne vorherige Terminvereinbarung empfängt.

Ein Schwerpunkt des Gesprächs war die finanzielle Situation der AOK und der gesetzlichen Krankenkassen in Allgemeinen. Die Rücklagen der Kassen seien seit Jahresanfang gesunken, betonte Sabine Schwenk. In der nun beginnenden zweiten Jahreshälfte würden die Einnahmen aufgrund von Corona-bedingter Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit sowie die Rücklagen durch die im vergangenen Jahr erlassenen Gesetze weiter sinken. Die Politik habe die Risiken erkannt und spreche über Bundeszuschüsse für die Krankenkassen. Nur so lasse sich die Zusage, die Abgaben auf 40 Prozent des Bruttogehalts zu deckeln, einhalten.

Ein weiteres Thema war die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung. „Nicht erst seit der Corona-Krise zeigt sich, dass die Versorgung mit Medikamenten nicht zuverlässig sichergestellt ist“, erklärte Martin Gerster. „Wir brauchen Vorräte und müssen Abhängigkeiten von außereuropäischen Lieferanten abbauen.“ Sabine Schwenk sagte, die AOK werde auf jeden Fall ihren Beitrag leisten, um die zuverlässige Versorgung mit Medikamenten zu verbessern. An entsprechenden Vorschlägen werde derzeit mit Hochdruck gearbeitet.

„Ohne eine funktionierende Infrastruktur im Gesundheitswesen können wir Pandemien wie Corona nicht wirkungsvoll bekämpfen“, sagte Gerster. „Die tragischen menschlichen und finanziellen Folgen des Versagens von Gesundheitssystemen können wir jeden Tag in vielen Ländern aufs Neue sehen.“ Jürgen Weber betonte, dass die AOK eng mit der Politik und allen Verantwortlichen auf regionaler und lokaler Ebene zusammenarbeite, um die Folgen der Pandemie aufzufangen. „Wir haben mehr als 1600 Anträge auf Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen unbürokratisch genehmigt. Kein einziger wurde abgelehnt“, sagte Weber. „Arbeitgeber und unsere Versicherten können sich jederzeit an uns wenden, wenn sie sich in einem finanziellen Engpass befinden. Wir versuchen in jedem Fall, Lösungen zu finden und zu helfen.“

Martin Gerster glaubt, dass die Pandemie die deutsche Gesellschaft verändern wird. Er sehe bereits Zeichen für einen Bewusstseinswandel bei den Biberachern: „Das Thema Gesundheit hat ganz klar mehr Bedeutung bekommen. Die Leute achten mehr auf sich, fahren zum Beispiel mehr Fahrrad.“ Wenig Fortschritte sieht Gerster hingegen beim Zigarettenkonsum. Er hofft, dass wieder verstärkt Kampagnen gegen das Rauchen gestartet werden und mehr Menschen, auch wegen Corona, mit dem Rauchen aufhören. In diesem Bereich gebe es noch viel Nachholbedarf.