Mehr Busse am letzten Schultag

Die Stadtwerke Biberach laut Pressemitteilung setzen am Mittwoch, 27. Juli, Sonderbusse für Schüler am letzten Tag vor den Sommerferien ein. Zusätzliche Busse fahren um 10.55 und 11.00 Uhr ab Haltestelle Berufsschulzentrum weiter über die Haltestelle Erlenweg/BSZ und Dollinger-Realschule Steig 1 zum Bahnhof.

Verstäkt werden auch die Linien 5/215 um 11.00 Uhr ab BSZ über Erlenweg/BSZ, Dollinger Realschule, ZOB nach Mettenberg, Ellmannsweiler, Laupertshausen und Maselheim und die Linie 5 im 11 Uhr ab ZOB/Bahnhof, Landratsamt, Dollinger Realschule, Erlenweg/BSZ (neue Haltestelle) nach Rißegg und Rindenmoos.

Die Linie 10 fährt zusätzlich um 11.10 Uhr ab Mittelbiberach Schule nach Reute und um 11.45 Uhr ab Rißegg BSBZ über das Bürgerheim zum ZOB/Bahnhof. Zusätzlich fährt die Linie 11 um 11.00 Uhr ab Berufsschulzentrum über Erlenweg/BSZ, Dollinger-Realschule, ZOB/Bahnhof, Viehmarkt/Zeppelinring, Mittelbiberach, Stafflangen, Tiefenbach und Oggelshausen nach Bad Buchau, um 11.10 Uhr ab ZOB/Bahnhof über Viehmarkt/Zeppelinring und Kolpingstr./Tiefgarage nach Mittelbiberach einschließlich der Haltestelle Schule – Stafflangen und um 11.15 Uhr ab ZOB/Bahnhof nach Bad Buchau.

Weitere Informationen gibt es bei den Stadtwerke Biberach unter 07351/30250150, per E-Mail an info@swbc.de, in der Geschäftstelle Freiburger Straße 6 in Biberach oder unter www.swbc.de.