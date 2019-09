Mehr Betreuungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung

Die Lebenshilfe Biberach hat ihr Betreuungsangebot für Menschen mit Behinderung erweitert. Neben der stationären Betreuung im Wohnhaus der Lebenshilfe in der Ziegelhausstraße 36 gibt es jetzt auch Tagesbetreuungen von 9 bis 16 Uhr.

Bislang wurden Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen im Wohnhaus der Biberacher Lebenshilfe rund um die Uhr betreut. Die 30 Bewohner leben dabei unter dem Motto: „So selbstständig wie möglich, mit so viel Hilfe wie nötig.“ Diverse Pflegefachkräfte greifen den Bewohnern dabei unter die Arme. Diese Betreuungsform wird auch weiterhin angeboten, darüber hinaus gibt es jetzt auch eine Tagesbetreuung. „Den Teilnehmern bietet es eine schöne Abwechslung und sie leben in einer netten Gemeinschaft“, sagt Stephanie Schmid, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Lebenshilfe Biberach. Täglich von 9 bis 16 Uhr können Menschen mit Behinderung, die ansonsten bei ihren Angehörigen leben, an den Aktivitäten im Wohnhaus teilnehmen. „Wir richten uns nach den Wünschen der Teilnehmer. Wir basteln, musizieren, kochen und unternehmen viele andere Dinge“, sagt Stefanie Schmid.

Neuheit in der Branche

Mit der Tagesbetreuung wollen die Verantwortlichen der Lebenshilfe Biberach eine Lücke schließen. „So ein Angebot fehlt in dieser Branche“, erklärt Schmid. Viele Menschen mit Beeinträchtigungen, die aus dem Berufsleben kämen, würden in ihrer Rente dann nur noch herumsitzen. „Mit der Tagesbetreuung bieten wir den Menschen einen strukturierten Tagesablauf“, so Schmid. Neben den positiven Effekten, die das neue Angebot für die Teilnehmer hat, profitieren die permanenten Bewohner ebenfalls davon. „Die Bewohner sehen durch die Tagesbetreuung immer wieder neue Gesichter und haben Abwechslung“, sagt Schmid.

Mit dem neuen Programm sollen Menschen angesprochen werden, die tagsüber normalerweise bei ihren Familien leben. „Wir haben auch einen Fahrdienst, der die Teilnehmer morgens von zu Hause abholt und nachmittags wieder heim fahren kann“, sagt Stephanie Schmid.