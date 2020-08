Mehr Bausteine bei der Studienwahl

Die Arbeitswelt ist im Wandel, nicht erst aufgrund der Corona-Pandemie. Berufsbilder ändern sich, Berufspläne auch. Dieser Veränderung in der Arbeitswelt begegnet die Hochschule Biberach (HBC) mit einem neuen Studienkonzept, an dem die Hochschulleitung aktuell gemeinsam mit den Dekanen aller Fakultäten arbeitet. Erste Neuerungen wird es bereits im kommenden Wintersemester geben: Studienanfänger werden ihren Studienverlauf individueller planen können, als es ihren KommilitonInnen bisher möglich war.

Noch seien nicht alle Details ausdiskutiert, „aber die Zielsetzung ist klar“, berichtet der Hochschulrektor André Bleicher: „Wir wollen unseren Studierenden ein breites Grundstudium mit breit gefächerten Wahlmöglichkeiten bieten, sodass sie sich zu Beginn ihres Studiums orientieren und im späteren Verlauf entscheiden können, worauf sie sich spezialisieren wollen.“ Denn unter den Themenfeldern an der HBC gebe es viele sinnvolle Schnittmengen. Das zukünftige Studiensystem bietet Einblick in die jeweils anderen Disziplinen. „Wer Interdisziplinarität beherrschen will, der muss die Sichtweise und die Sprache anderer Fächer kennen und verstehen“, sagt Bleicher.

Für die Hochschule Biberach geht es um die Disziplinen Ingenieurwesen und Architektur, Naturwissenschaften und Betriebswirtschaft: In den Themenfeldern Biotechnologie, Energie, Bau und Immobilien bietet die HBC verschiedene Studiengänge und Studienmodelle an. Die Fakultät Betriebswirtschaftslehre bietet derzeit im Bachelor die eigenständigen Studiengänge BWL (Bau und Immobilien) sowie Energiewirtschaft an. Künftig, so Norbert Geiger, Dekan der Fakultät BWL, sollen Studierende zu Beginn des Studiums lediglich die Disziplin – in dem Fall die BWL – wählen und innerhalb einer Orientierungsphase von drei Semestern verschiedene Berufsfelder kennenlernen. „Die Entscheidung, ob sich ein Student oder eine Studentin für die Bau- und Immobilienwirtschaft oder die Energiewirtschaft spezialisiert, wird also erst gefällt, wenn er oder sie erste Einblicke erhalten hat“, so Geiger.

Neben den beiden bestehenden Schwerpunktfächern sind weitere geplant, etwa General Management und Wirtschaftsrecht. Mit diesem erweiterten Angebot will die BWL-Fakultät Studieninteressierte mit wirtschaftswissenschaftlicher und juristischer Neigung ansprechen.

Auch die Fakultät Architektur und Energie-Ingenieurwesen denkt in diese Richtung. Dekanin Ute Meyer zeigt auf, dass sie und ihre KollegInnen eine breite fachliche Basis anbieten wollen. „Auf der Basis allgemeiner Ingenieurwissenschaften können sich im Verlauf des Studiums unterschiedliche Abschlüsse konkretisieren, etwa im Bereich Energie-Ingenieurwesen“, erklärt sie. Studenten müssen nicht bereits den konkreten Abschluss festlegen, sie „finden in dieser aufgeweiteten Anfangsphase Spielräume und Perspektiven“, sagt sie.

Auch betont sie, wie wichtig Querdenkens sei: Bis jetzt galten für Ingenieurberufe klar umrissene Aufgabenfelder. Jenseits den traditionell technisch-naturwissenschaftlichen Qualifikationen könnten Studierende des Energie-Ingenieurwesens künftig auch Module wie Digitalisierung oder Architektur belegen, Studierende der Architektur den Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Technik.

Das neue Studiensystem bietet auf die veränderten Anforderungen der Arbeitswelt die richtigen Antworten, ist sich Bleicher sicher. Am Beispiel der Zukunftsbranche Energiewirtschaft macht er das Modell deutlich: „Wer sich für Themen wie die Energiewende interessiert, kann ein Studium an der HBC beginnen und im Laufe des Grundstudiums herausfinden, ob die Ingenieur- oder Betriebswirtschaft der passende Zugang für das Berufsfeld ist.“

Möglichkeiten im Sinne eines Wirtschaftsingenieurs werden sich etwa an der Schnittstelle zwischen Ingenieurwissenschaft und Verfahrenstechnik eröffnen. „Denn die Studiengänge Energie-Ingenieurwesen und Industrielle Biotechnologie arbeiten bereits heute eng zusammen – diese interdisziplinäre Programmatik wollen wir im kommenden Jahr weiter ausbauen und auf all unsere Angebote anwenden.“