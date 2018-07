Mehr als ein Drittel haben die Eins vor dem Komma

Insgesamt 40 Schüler haben am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) in Rißegg das Zeugnis der allgemeine Hochschulreife erlangt. Die entsprechenden Dokumente gab es bei der Abiturfeier. Pfarrer Paul Odoeme hat beim Abiturgottesdienst in Anlehnung an das Buch „Tobit“ den Schülern weit über die Schulzeit hinaus gute Begleiter, vor allem aber Gott als den Begleiter im Leben, zugesprochen.

Das Gesamtergebnis war auch beim mittlerweile siebten Abitur am Bischof-Sproll-Gymnasium, wie die Schule abgekürzt bezeichnet wird, mit einem Durchschnitt von 2,25 äußerst zufriedenstellend. Von den 40 Schülern, die das Abitur bestanden haben, freuten sich 14 über die Eins vor dem Komma. Mit einem Durchschnitt von 1,2 waren Paula Kuss und Tobias Schmid die Besten des Jahrgangs.

Bei der Abiturfeier gab es neben einem Foto-Rückblick auf die vergangenen Jahre am BSBZ einem Film über den gelungenen Abi-Gag und einer beeindruckenden Scheffelpreis-Rede von Katharina Matt auch einen Tanz des gesamten Jahrgangs, bei dem die Freude über den Schulabschluss zum Ausdruck kam.

Die Preisträger im Überblick:

Scheffelpreis: Katharina Matt

Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Tobias Schmid

Hilde-Frey-Stadtschulpreis: Paula Kuss und Tobias Schmid

Bischof-Sproll-Preis: Patricia Schmidberger

IHK-Preis: Paul Kuss

Südwestmetall-Schulpreis Ökonomie: Matthias Hutzel

DMV-Abiturpreis Mathematik: Tobias Schmid

Die Abiturienten: Noel Beck, Katharina Bohms, Jule Brunecker, Fabiola Decker, Rosanna Denk, René Dhillon, Anna Ditscheid, Hannes Donder, Thomas Eberhard, Juliane Eickelmann, Elea Fesseler, Sally Grell, Katharina Hahn, Charlotte Hermann, Matthias Hutzel, Gregor Kinzel, Paul Kley, Vinzent Köberle, Marlene Koch, Michael Kohn, Gabriel Koslowski, Constantina Kroschel, Paula Kuss, Katharina Matt, Jasmin Moll, Marian Mutschler, Lena Neubrand, Janika Saiger, Leandra Saiger, Niklas Sauer, Mario Schlagentweith, Tobias Schmid, Patricia Schmidberger, Silvana Stark, Viktoria Stier, Annika Vogel, Laura Weber, Tim Werner und Luisa Zeidler.