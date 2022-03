Mehr als 850 Kinder haben Spaß am Sport

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den Faschingsferien 2022 hat der Bewegungs-Dschungel der TGkids der TG Biberach in Kooperation mit der Stadt Biberach, Turngau Oberschwaben und der Turnabteilung stattgefunden. Veranstaltungsort an allen vier Tagen war die Wilhelm-Leger-Sporthalle (Dolli-Halle) in Biberach.

Der Bewegungs-Dschungel stellt ein vielseitiges Bewegungsangebot an elf Terminen für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren dar. Ziel der Veranstaltung war es, Kindern die Möglichkeit zu geben, sich auch während der Winter- und Ferienzeit ausreichend zu bewegen. Sportkleidung und rutschfeste Socken oder Schläppchen sorgten dafür, dass sich die Kinder nicht verletzen konnten und auf allen Anlagen sehr viel Spaß hatten.

Zur Sicherheit der Anlagen war ausreichend Betreuungspersonal anwesend, die Aufsichtspflicht gegenüber den Kindern lag jedoch bei den Eltern oder einer volljährigen Begleitperson. Für alle Eltern und den volljährigen Begleitpersonen bestand in der gesamten Halle FFP2-Maskenpflicht, sodass die notwendigen Hygienemaßnahmen eingehalten werden konnten. Zusätzlich wurde am Eingang die bei der Buchung erhaltene Buchungsbestätigung kontrolliert sowie die 3G-Nachweise aller Teilnehmer/ innen ab 6 Jahren und den Eltern geprüft.

Die diesjährige Anmeldung für den Bewegungs-Dschungel lief zusätzlich zur Möglichkeit, Tickets direkt vor Ort an der Tageskasse zu kaufen über das Online Anmeldungstool „doo“. Hier konnten Eltern ihre Kinder schon vorab online anmelden, wodurch der Einlass am Veranstaltungstag schneller vonstattengehen konnte. Im Nachhinein hat sich die Möglichkeit zur Online-Anmeldung als sinnvolle Alternative herausgestellt, da diese von den meisten Eltern genutzt wurde. Durch das Engagement der Veranstalter, der Helfer, aller Eltern und der Begleitpersonen war die Veranstaltung ein voller Erfolg und ermöglichte allen Kindern eine freie und spaßige Spielzeit.

Für den Erfolg der Veranstaltung sprechen auch die Teilnehmerzahlen, knapp 900 Kinder nutzten das Angebot. Das Turni-Mobil des Turngau Oberschwaben bleibt dabei ein wichtiger Bestandteil neben den zahlreichen kindgerechten Aufbauten, die zur Freude und Lust an der Bewegung beitragen. Unterstützung erfuhr das Angebot zusätzlich durch die BKK VerbundPlus, Boehringer Ingelheim (TG Biberach) und die AOK Ulm- Biberach (Turngau Oberschwaben).

Am Ende war das Ferienangebot ein voller Erfolg!