Medienausstellung zu Müllvermeidung

Müllvermeidung und der Verzicht auf Plastik stellt die Stadtbücherei in den Mittelpunkt ihrer Medienvorschläge im Juli. 557 Kilogramm Müll produziert jeder Mensch in Deutschland jährlich, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtbücherei. „Doch manchmal reichen schon kleine Veränderungen, um viel zu bewirken und die eigene Müllproduktion zu verringern.“ Unter dem Titel „#ZeroWaste – endlich müllfrei!“ stellt die Stadtbücherei vom 1. Juli an Medien rund um Umweltschutz, Nachhaltigkeit und plastikfreies Leben aus. Die Medienausstellung ist von Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr zu sehen. Alle Medien können direkt vom Ausstellungspodest weg ausgeliehen werden.