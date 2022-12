Medaillenregen für TG-Nachwuchs

Nach längerer Corona-Zwangspause ist wieder das Gauschwimmfest im Vierkampf in Riedlingen ausgetragen worden. Die TG Biberach war nach eigenen Angaben mit einer großen Mannschaft am Start.

Marie Stütz (Jahrgang 2011/0:32,54 Minuten) konnte sich die Goldmedaille über 50 m Freistil sichern. Anna Koszinowski (2013), Klara Wolf (2014) und Liam Grümmer (2014) erkämpften sich Bronze. Die 50 m Rücken meisterten laut TG-Mitteilung alle erfolgreich, es gab viele Bestzeiten. Liam Grümmer (0:52,66) holte Gold, Platz zwei ging an Hae-Yun Hong (2013/0:52,91) und Klara Wolf (0:58,41). Am Nachmittag folgten die 50 m Brust: Anna Koszinowski (0:52,89) und Klara Wolf (0:58,41) schwammen zu Gold. Josefine Döderlein (2013) und Mia Ebers (2009) holten sich Silber. Bronze gab es für Marie Stütz, Maya Suwa (2010), Julian Ostermeier (2010), Noah Hilker (2009) und Liam Grümmer. Als letzter Einzelwettbewerb standen für die Jahrgänge 2009 bis 2012 die 50 m Schmetterling und für die Jahrgänge 2013/2014 die 25 m Schmetterling an. Marie Stütz (0:37,69) gewann ihre zweite Goldmedaille. Anna Koszinowski und Liam Grümmer sicherten sich Silber und Mia Ebers Bronze.

Zum Abschluss wurde eine 10x50-m-Freistilstaffel mit den fünf schnellsten Mädchen und Jungen der jeweiligen Vereine geschwommen. Das TG-Team erkämpfte sich mit Mia Ebers, Maya Suwa, Marie Stütz, Anna Wolf, Anna Koszinowski, Maxi Döderlein, Artur Mehlmann, Noah Hilker und Jakob Mayr den Bronzerang. Weitere Teilnehmer in Riedlingen waren Oscar Gandy, Philipp Ostermeier und Fidelis Rechtsteiner, die ebenso neue Bestzeiten erreichten.

Am Ende der Veranstaltung wurden die neuen Gau-Vierkampfmeister geehrt. Marie Stütz wurde für ihre Leistungen in allen vier Schwimmarten mit dem ersten Platz belohnt. Liam Grümmer (Silber), Mia Ebers und Anna Koszinowski (Bronze) rundeten den Erfolg der TG-Mannschaft ab.