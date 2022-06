MdB Rief besucht Wieland-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 23. Mai, besuchte MdB Josef Rief (CDU) anlässlich des Europaprojekttages das Wieland-Gymnasium. „Es ist mir wichtig, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten“, so der Abgeordnete des Wahlkreises Biberach. In der Aula kamen 120 Schüler der Klassen 10 und 11 zusammen und konnten Rief nach einem kurzen Impuls Fragen stellen. Nach der Position der CDU in Sachen Klimawandel und Umweltschutz bewegte auch das Thema Krieg in der Ukraine die Schüler. Schulleiter Ralph Lange bedankte sich im Namen der Botschafter des Europaparlaments am WG für den Austausch.